Seguridad, nutrición y educación, algunos de los mayores retos de Antioquia para este 2026

Medellín

Desde Antioquia Cómo Vamos presentaron los retos que tiene el departamento, frente a los principales problemas públicos que han identificado a partir de los informes de calidad de vida.

Uno de los objetivos fundamentales de este panorama es hacer seguimiento a los retos que se han priorizado previamente e incorporar nuevos desafíos a partir de las evidencias y el insumo técnico.

Violencia de estructuras

Una de las mayores preocupaciones en el departamento, según Antioquia Cómo Vamos, es la presencia de las estructuras ilegales y la manera como se agudizó su violencia.

Según las cifras que maneja esta entidad, las estructuras armadas ilegales han tenido en años recientes una injerencia en al menos el 86% de los municipios antioqueños.

Adicionalmente, hay dificultades por el control territorial y el dominio de rentas ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico, el microtráfico y la extorsión.

En los más recientes años, los enfrentamientos armados aumentaron un 55 por ciento y el accionar de estas estructuras fue la causa determinante del 85 por ciento de los homicidios en el departamento.

Se le suma a ese panorama el incremento en las agresiones contra la Fuerza Pública, los uniformados asesinados y heridos.

También, la crisis humanitaria en los años recientes con los desplazamientos forzados, amenazas, extorsiones, restricciones de movilidad y hechos victimizantes.

Reto en la lucha contra la violencia de género

Uno de los mayores retos es la lucha contra la violencia de género; según las cifras del año 2024, hubo un promedio de 65 casos diarios en Antioquia, para un total de 22.947 registradas, pero existe un subregistro que se calcula en el 64 por ciento.

Retos en seguridad

Para Antioquia Cómo Vamos, “es imperativo desarticular las finanzas y la capacidad operativa del crimen organizado, golpeando estratégicamente las rentas ilícitas que oxigenan su poder. Sin embargo, la estrategia de control debe ir acompañada de una transformación territorial: se requiere generar alternativas de desarrollo sostenible en las zonas vulnerables, permitiendo que las economías lícitas compitan y desplacen a las ilegales como opción de vida digna”.

Reto por la seguridad alimentaria

Uno de los mayores retos que tiene el departamento es luchar contra el aumento de la inseguridad alimentaria, que refleja cifras importantes de desnutrición aguda, según Antioquia Cómo Vamos.

Para esta organización, “la medición más reciente de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) realizada por el DANE muestra que en el último año en Antioquia la inseguridad alimentaria moderada o severa superó la cifra nacional y aumentó del 22% en 2023 al 28% en 2024, mientras en Colombia se mantuvo estable en 26% entre ambos años. Adicionalmente, el indicador es mayor en la ruralidad (33%) frente a los centros urbanos (27%), lo cual invita a la reflexión en torno al funcionamiento actual de los sistemas agroalimentarios en el departamento”.

Según las cifras de Antioquia Cómo Vamos, si bien en todas las subregiones se registra un aumento en el porcentaje de hogares en inseguridad alimentaria moderada o severa entre 2021 y 2023, las diferencias entre ellas se han profundizado.

Según el registro, mientras en Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio este indicador es superior al 50%, en Oriente y Suroeste no supera el 31%.

Salud, un gran reto

Es uno de los momentos más críticos del sistema de salud y el departamento de Antioquia no es ajeno al gran reto que significa ello.

En las recientes encuestas de calidad de vida de Antioquia Cómo Vamos, la percepción negativa se sustenta en el aumento en el tiempo promedio de espera para la asignación de citas médicas y la entrega oportuna de medicamentos o insumos.

Antioquia es uno de los departamentos más afectados por la problemática; desde aumento en los días de atención hasta históricos en tutelas y reclamos son muestra de la necesidad de intervenciones locales que busquen mitigar los efectos de la crisis nacional en la calidad de vida de los habitantes del territorio.

Reto laboral y las oportunidades

Para Antioquia Cómo Vamos, persisten brechas significativas a nivel territorial por acceso y género en materia laboral.

Dicen las encuestas de esta entidad que “mientras la participación laboral masculina fue del 76,3% en el Área Metropolitana y del 76,9% en el promedio departamental, la participación femenina se ubicó en 57,3% y 51,8%, respectivamente, lo que da cuenta de una brecha de género persistente”.

Además, hay una alta informalidad por fuera del Área Metropolitana, debido a que hay un problema estructural que se concentra en los trabajadores independientes, quienes en una amplia mayoría reportaron no cotizar al sistema de seguridad social, ya sea a salud o a pensión.

Otro reto es el educativo

Desde los análisis que hace Antioquia Cómo Vamos está la pertinencia en educación superior, la preocupación por la reducción de matrículas en niveles técnicos o tecnológicos.

Dice Antioquia Cómo Vamos que “para lograr la reducción en las brechas en términos de educación superior, es necesario dar un mayor fortalecimiento a la formación técnica y tecnológica, no solo a nivel departamental, sino también a nivel subregional, ya que este tipo de formación también es una opción educativa pertinente, alineada con las necesidades del mercado laboral”.