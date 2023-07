Lanzan el programa Antioquia cómo vamos

Santa Fe de Antioquia

El sector privado inició el programa Antioquia cómo vamos, para darle continuidad a todo el departamento, con el programa Medellín cómo vamos.

Estas fueron las principales conclusiones:

Algunos datos que entrega esta primera línea base:

La población en Antioquia está cambiando, ahora está más concentrada en centros urbanos y se está envejeciendo

· La población en Antioquia está cada vez más concentrada en centros urbanos. En el Valle de Aburrá, que es solo el 2% del territorio, vive el 61% de la población de Antioquia. En los últimos 18 años, la densidad poblacional del Valle de Aburrá, Oriente y Urabá ha aumentado más que en el resto de las regiones, y hoy representan casi el 80% de la población de Antioquia.

· La población en Antioquia se está envejeciendo. En 2035, la población más de 60 años va a ser mayor que la población de menores de 15 años. Esta dinámica no es igual en todas las subregiones del departamento: mientras que en Suroeste los mayores de 60 años representan el 19%, en Urabá esta cifra es del 9%.

· El 6% de quienes viven hoy en Antioquia son migrantes venezolanos, y el 62% de estas personas tiene menos de 29 años.

Foco en la educación rural

· La alta dispersión de los colegios rurales dificulta las trayectorias educativas completas, aumentando la repitencia, extraedad y por consecuencia, la deserción. Estas sedes educativas tienen en promedio 50 estudiantes, un docente por escuela (monodocentes) y solo el 33% de ellas ofrece todos los grados escolares.

· Entre 2016 y 2022 los resultados de Antioquia en las Pruebas Saber 11 estuvieron por debajo del promedio nacional. Adicionalmente, en 2022 el 72% de los planteles rurales en el departamento están en la clasificación más baja según el Icfes.

· Entre 2018 y 2022 ha disminuido la cobertura en educación superior explicada principalmente por una menor inscripción en programas tecnológicos. Aproximadamente el 19% de quienes se matriculan en programas técnicos y tecnológicos se gradúan a tiempo, mientras que para programas universitarios es del 15%.

Las diferentes caras de la pobreza en Antioquia

· Aunque Antioquia fue el tercer departamento con menor proporción de población pobre en 2021 y ha disminuido en los últimos años, Urabá y Bajo Cauca son las subregiones que muestran mayores señales de pobreza, tanto por ingresos como por acceso a bienes y servicios básicos. En 2021 más del 50% de la población de estas subregiones se encontraba debajo de la línea de pobreza monetaria.

· Las estrategias para la reducción de la pobreza no se pueden limitar solo a la generación de ingresos y no pueden ser la misma para los diferentes territorios y poblaciones. La pobreza por ingresos predomina en la zona urbana, mientras que la pobreza multidimensional y por necesidades básicas insatisfechas predomina en las zonas rurales. Entre 2019 y 2021 se observa un aumento en los hogares que no tienen servicios públicos de acueducto y alcantarillado en todas las subregiones, especialmente en el Magdalena Medio.

Un llamado a la acción desde Antioquia por la seguridad alimentaria del departamento y el país

· Solo 2 de cada 5 hogares en Antioquia contaron con un acceso constante y suficiente a alimentos nutritivos en 2021. Urabá y Bajo Cauca fueron las subregiones con mayor reporte de hogares en algún nivel de inseguridad alimentaria. En ambas subregiones la cifra sobrepasa el 70% de los hogares.

· En 2022 se registraron 12 muertes por desnutrición en menores de 5 años. De estas, 6 fueron en Urabá, 3 en Occidente, 2 en Bajo Cauca y una en Valle de Aburrá.

El complejo panorama para las mujeres de Antioquia

· Antioquia es el departamento que presenta el mayor porcentaje de nacimientos con madres adolescentes en los años 2020 y 2021. En este periodo incrementó en 28% el promedio de embarazo en niñas de 10 a 14 años en seis subregiones.

· Las mujeres en Antioquia son víctimas de violencias sexuales y de feminicidios. Entre 2018 y 2022 se reportaron en promedio anualmente más de 4.500 delitos sexuales en Antioquia, en los que el 80% de las víctimas fueron niñas o mujeres. De otro lado, entre 2020 y 2022 el porcentaje de feminicidios[1] aumentó, pasando de 34,9% a 40,9%. En 2022, 54 mujeres fueron víctimas de feminicidio.

La violencia es una amenaza constante

· Si bien la tasa de homicidios ha disminuido en Valle de Aburrá en los últimos 5 años, en Nordeste se observa un aumento del 40,2%. Las subregiones donde ocurrieron la mayor cantidad de homicidios entre 2016 y 2022 fueron: Valle de Aburrá (34%), Suroeste (12%), Bajo Cauca (12%) y Urabá (10%).

· En promedio entre 2016 y 2022, cada año 24 mil personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en Antioquia.

El empleo se recupera, pero las brechas persisten

· En 2022 Antioquia logró un nivel de desempleo inferior al promedio nacional e incluso el más bajo de los últimos cinco años. No obstante, aún hay brechas: mientras que la brecha en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres es de 3.2 puntos porcentuales en Medellín Área Metropolitana, en las zonas rurales del resto de Antioquia es de 8.9 puntos porcentuales.

· A pesar de que Antioquia es uno de los departamentos con menor tasa de informalidad laboral, cuando se excluye Medellín y el Área Metropolitana, apenas la tercera parte de sus empleados son formales.

Las subregiones como oportunidad para aumentar la productividad del departamento

• La agroindustria es clave para mejorar la productividad en Antioquia: Aunque el sector agropecuario utiliza el 51% del suelo en Antioquia, es el sector con la productividad laboral más baja y su contribución a la creación de empleos ha disminuido 10% en los últimos 5 años. Adicionalmente, Antioquia sin Valle de Aburrá aporta actualmente el 5% del PIB nacional, del 15% que aporta Antioquia.

· La cantidad de empresas por número de habitantes en Antioquia no ha aumentado en los últimos 5 años. Mientras el referente internacional es 50 empresas por cada 1.000 habitantes, en Antioquia sin el Valle de Aburrá es de 23,6.

· Hay retos importantes en conectividad digital y bilingüismo para la competitividad del departamento. Entre los principales departamentos, Antioquia tiene la brecha de conectividad digital entre zonas urbanas y rurales más grande, y tiene un nivel muy bajo de bilingüismo medido a partir de las pruebas Saber 11.

[1] La proporción de feminicidios se construye a partir de los feminicidios sobre los homicidios de mujeres.