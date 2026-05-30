Tres municipios tendrán vigilancia especial por riesgo electoral en Córdoba

Montería

La Fiscalía General de la Nación informó que desplegará un equipo de 176 servidores en todo el departamento de Córdoba para acompañar la jornada de elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

“Fiscales, asistentes de fiscal, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), receptores de denuncia y funcionarios de apoyo estarán disponibles para atender las denuncias de posibles delitos electorales, así como las alertas, en caso de que las haya, en los 594 puestos de votación del departamento”, estableció la Fiscalía.

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Tras lo expuesto, la directora de la Seccional Córdoba, Silvia Helena Hoyos González, señaló que “este despliegue de capacidades institucionales hace parte del Plan Estratégico para la Investigación y Judicialización de Delitos que Afecten el Derecho al Voto, el cual busca extender acciones para conocer y abordar los hechos delictivos que ocurran antes, durante y después de las votaciones”.

Municipios con vigilancia especial:

Hoyos González informó que “dentro del mapa de riesgo electoral que se realizó en Córdoba se identificó que Montería, Tierralta y Montelíbano requieren una vigilancia especial para el desarrollo de los comicios electorales”.

Asimismo, el ente investigador recordó que fueron habilitados canales para denuncias en caso de presenciar algún tipo de delito electoral. Se trata de la página www.fiscalia.gov.co y la línea 122.

“Es importante destacar que los días de elecciones la Fiscalía estará presente en los 30 municipios del departamento, incluso en donde no hay presencia física de la entidad ya que se dispondrá de un funcionario para la recepción de denuncias“, concluyó la Fiscalía.