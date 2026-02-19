“Me tocó desfinanciar algunos proyectos”: gobernador de Córdoba tras crisis de las inundaciones

En medio de la Cumbre de Gobernadores que se adelanta en Montería este 19 de febrero, el gobernador de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Erasmo Zuleta, advirtió que varios sectores se verían “sacrificados” para atender a las familias damnificadas por las inundaciones en el departamento.

“Me tocó desfinanciar algunos proyectos que luego daré a conocer, para destinar esa platica a la recuperación de los daños. Tenemos familias que perdieron sus casas, a las que se les afectó su casa, que perdieron cultivos. Entonces, el departamento de Córdoba va a destinar una partida presupuestal muy importante para toda esta fase de reactivación económica y reparación de daños; aquí es donde necesitamos articulación con el Gobierno Nacional para que nos ayude”, puntualizó el mandatario departamental.

Asimismo, dijo que el estimado para atender la crisis superaría los 2 billones de pesos.

“Los daños entre infraestructura y las afectaciones económicas deben estar superando los 3 billones de pesos aproximadamente”, puntualizó el mandatario departamental.

El gobernador sostuvo que las inundaciones dejaron 3.000 viviendas en pérdida total y más de 200.000 personas damnificadas en Córdoba.

Ante lo expuesto, indicó que una vez se supere la crisis, el principal reto será la reactivación económica. En ese sentido, informó que actividades importantes como la Feria de la Ganadería se realizarán en la fecha previamente establecida (del 5 al 15 de junio de 2026).

“No podemos dejar caer la economía del departamento, tenemos que seguir adelante”, expresó.

Sobre la cumbre que reúne a los 32 gobernadores del país, el mandatario manifestó que “entiendo que dirán: estamos en medio de una emergencia y ¿por qué se hizo una cumbre de gobernadores? Es que tenemos que poner el turismo a moverlo. No podemos dejar caer por ningún motivo la economía del departamento, ni mucho menos el turismo”.

