17 feb 2026 Actualizado 18:43

Montería

“Embalse mantiene las descargas por debajo de los 700 metros cúbicos por segundo”: Urrá en Córdoba

De acuerdo con las autoridades, el departamento se mantiene en alerta roja por los niveles de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete.

A través de un corto comunicado, la empresa Urrá informó que, pese a recibir aportes superiores a los 800 metros cúbicos por lluvias, las descargas aguas abajo no exceden los 700 metros cúbicos por segundo, caudal máximo que se maneja en época de intensas lluvias.

Por esta condición, se recomienda a las comunidades mantener evacuadas las zonas ribereñas del río Sinú, monitorear de cerca los puntos críticos identificados en los municipios y atender las recomendaciones de las autoridades de riesgo”, puntualizó la Central.

Córdoba tiene un registro cercano a las 60.000 familias damnificadas en 25 de 30 municipios.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Periodista-Estudiante de Noveno Semestre de Derecho de la Universidad del Sinú. Ha trabajado en CNC...

