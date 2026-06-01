“La decisión del pueblo se acata”: gobernador de Córdoba sobre primera vuelta presidencial

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, reaccionó a través de la red social X, luego de lo expresado por presidente Gustavo Petro, quien manifestó que no aceptaría los resultados del preconteo de la primera vuelta presidencial.

En ese sentido, Zuleta resaltó que “Colombia es una democracia y su fortaleza radica en el respeto absoluto por la voluntad del pueblo. Desconocer los resultados electorales es desconocer la voz de millones de ciudadanos que salieron a votar con esperanza y convicción, además del importante trabajo de hombres y mujeres de todas las instituciones que garantizaron que los colombianos pudiésemos ejercer nuestro derecho al voto, en especial a la Registraduría Nacional, policías y militares”.

“Las reglas del juego democrático no son opcionales ni se acomodan a intereses personales: ¡se respetan! Desde las regiones levantamos la voz con claridad: la institucionalidad se defiende, la democracia se honra y la decisión del pueblo se acata”, agregó.

En el caso del departamento de Córdoba, la participación en las urnas fue del 51% del electorado.