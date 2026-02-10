La suerte para el mes de febrero toma un rumbo diferente, puesto que la astrología indica que el dinero es aquello que estará presente para varias personas; se ha de tomar como un mes de fortuna. No obstante, todo estará conectado con la energía que disponga la persona, tanto en sus actos, proyectos, incluso en la manera en la que se relaciona con los demás.

Desde la perspectiva de la astrología, febrero no es un simple mes para realizar manifestaciones sin ningún motivo; es un mes para manifestar con acciones.

Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 9 al 15 de febrero

Cabe resaltar que, la suerte está en su máximo esplendor desde el pasado 3 de febrero, el momento en el que Urano se ubicó directamente con Tauro, lo que ha significado para la astrología grandes movimientos económicos y eliminación de bloqueos financieros.

Lista de los signos del zodiaco que recibirán buenas noticias

Leo

Durante esta semana, los astros indican que estará en un periodo de transformación para liberarse de todo aquello que lo ha estado estancando; esto aplica tanto a personas como a situaciones, especialmente en el ámbito laboral. Colocando todo esto en su puesto, van a aparecer nuevas ofertas de ingresos extras.

Libra

Libra tendrá grandes movimientos en el sector laboral; aparecerán nuevos proyectos y un aumento de sueldo; no obstante, se tiene que tener en cuenta que todo esto se conecta con las relaciones y negocios que se han venido ejecutando de varios meses atrás.

Capricornio

Estará presentando un revuelto de emociones, por lo que comenzará a pasar por alto varias señales de alerta; puede que una persona quiera pelear. Sin embargo, gracias a que su planeta regente es Saturno, encontrará las herramientas para colocar límites; esto permitirá que brille en un proyecto, el cual le traerá buena suerte.

Piscis

Tenga en cuenta su estabilidad financiera; si bien los astros indican que sus finanzas aumentarán, tendrá que saberlas usar, los gastos hormiga pueden convertirse en una deuda. Aproveche la buena suerte de la semana para arriesgarse a buscar nuevos proyectos; un emprendimiento personal puede que aparezca en su camino.

Números de la suerte para todos los signos en la semana del 9 al 15 de febrero

Cabe resaltar que la astrología tiene una conexión amplia con la numerología, la cual tiene vibraciones que en su momento puede que lleguen a potenciar oportunidades. Por esta razón, le indicaremos los números de la suerte para todos los signos en la semana del 9 al 15 de febrero.

Aries: 3, 34 y 65

3, 34 y 65 Tauro: 7, 43 y 74

7, 43 y 74 Géminis: 11, 18 y 26

11, 18 y 26 Cáncer: 2, 7 y 23

2, 7 y 23 Leo: 29, 58 y 71

29, 58 y 71 Virgo: 5, 28 y 57

5, 28 y 57 Libra: 24, 41 y 75

24, 41 y 75 Escorpio: 4, 31 y 69

4, 31 y 69 Sagitario: 12, 15 y 53

12, 15 y 53 Capricornio: 16, 30 y 70

16, 30 y 70 Acuario: 5, 38 y 66

5, 38 y 66 Piscis: 11, 13 y 39