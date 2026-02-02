Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 2 al 8 de febrero de 2026

En febrero, la suerte se mueve despacio pero con intención. Ya que, al inicio del mes, las oportunidades aparecen cuando se anime a probar algo nuevo o a cambiar una pequeña costumbre. No es un tiempo de forzar las cosas, sino de estar atento a lo que se presenta sin avisar.

No obstante, de acuerdo con la astrología, a mitad del mes, la suerte se vuelve más emocional. Las decisiones tomadas con calma y desde lo que siente suelen dar mejores resultados. Escuchar su intuición puede abrirle caminos que antes no veía.

Y para el final de febrero, la suerte se sentirá más ligera. Todo fluye mejor cuando inicié a confiar y deje la necesidad de controlar todo. A veces, lo bueno llega justo cuando deja de buscarlo.

Reviva: Grammys 2026 Gala de los premios, ganadores y presentaciones

Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 2 al 8 de febrero

Durante la semana del 2 al 8 de febrero, algunos signos del zodiaco estarán mejor aspectados para recibir buenas noticias.

Esto se debe a que, la energía de estos días favorece los mensajes esperados, los avances personales y las sorpresas positivas que traen alivio o entusiasmo. Cabe resaltar que, no se trata de cambios enormes, sino de señales claras de que las cosas empiezan a acomodarse, esto según la astrología.

Lea también: MULTA del Día sin carro y sin moto en Bogotá 2026: horario oficial de la Alcaldía

Lista de los signos del zodiaco que recibirán buenas noticias

Géminis

Recibe noticias ligadas a trabajo, estudios o trámites que estaban demorados. La comunicación fluye y trae respuestas claras.

Leo

Vivirá una semana de reconocimiento. Puede llegar una buena noticia relacionada con esfuerzos pasados o con una persona importante.

Libra

Se beneficia de acuerdos y decisiones justas. Algo que parecía incierto se define a su favor.

Sagitario

Buenas noticias sobre planes, viajes o proyectos personales. La semana trae motivación y ganas de avanzar.

Piscis

Recibe señales emocionales positivas. Puede tratarse de una reconciliación, un mensaje especial o una sensación de calma muy esperada.

Le puede interesar: Prepárese: ¿Cuándo hay luna llena y luna creciente en febrero 2026? Así se verá el 1, 2, 3, 4 y 5

Números de la suerte de la semana del 2 al 8 de febrero

La semana del 2 al 8 de febrero de 2026 llega cargada de energía astral y oportunidades para quienes creen en el poder de los números de la suerte.

Según la influencia de los astros, cada signo del zodiaco tendrá cifras especiales que pueden servir como guía para atraer buenas noticias, tomar decisiones importantes o simplemente tentar al destino en juegos de azar, rifas o apuestas.

Aries : 3, 11, 27, 40

: 3, 11, 27, 40 Tauro : 6, 14, 22, 35

: 6, 14, 22, 35 Géminis : 5, 18, 29, 41

: 5, 18, 29, 41 Cáncer : 2, 9, 24, 38

: 2, 9, 24, 38 Leo : 1, 13, 26, 44

: 1, 13, 26, 44 Virgo : 7, 16, 30, 39

: 7, 16, 30, 39 Libra : 8, 15, 28, 42

: 8, 15, 28, 42 Escorpio : 4, 19, 25, 37

: 4, 19, 25, 37 Sagitario : 10, 21, 33, 45

: 10, 21, 33, 45 Capricornio : 12, 20, 31, 43

: 12, 20, 31, 43 Acuario : 17, 23, 34, 46

: 17, 23, 34, 46 Piscis: 14, 18, 32, 48

Le puede interesar: Movilidad en Bogotá 2026: Tarifas OFICIALES para parqueo pago y pico y placa solidario