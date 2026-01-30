¿Qué trae el Año del Caballo de Fuego 2026? Predicciones y los signos más afectados / Nora Carol Photography

Según el calendario chino, el próximo 17 de febrero de 2026 comienza la etapa del Caballo de Fuego, un ciclo que representa la agilidad, constante movimiento y entereza del caballo, combinado con la pasión e impulsividad propias de los signos de fuego.

Esta combinación no se repetía desde 1966, y está asociada a una inyección de energía, velocidad y cambios radicales a nivel global, por lo que es un periodo idóneo para la acción, el movimiento, la espontaneidad y adaptación rápida a los cambios, por encima de la planeación y estrategia. Este es un llamado para tener un avance significativo con valentía, asumir riesgos y reconectar con el deseo auténtico de vivir.

Ilustración del caballo de fuego, signo del año 2026 para el horóscopo chino

Sin embargo, según su signo zodiacal puede verse más o menos beneficiado por el caballo de fuego, e incluso puede ser perjudicial en algunos casos. Por ejemplo, este año favorece:

Decisiones rápidas (a veces demasiado)

Cambios repentinos de rumbo

Rupturas necesarias, pero abruptas

Una fuerte necesidad de autenticidad

Pero al mismo tiempo puede traer:

Agotamiento emocional

impulsividad

Conflictos por exceso de ego o urgencia

Dificultad para sostener procesos a largo plazo

Por lo tanto, vale la pena analizar qué signos pueden adaptarse mejor o peor a los retos que implica la afronta del presente año.

¿Qué compatibilidad tienen los signos del horóscopo chino?

Para reconocer los efectos de cada signo, es importante tener en cuenta la relación entre su animal y su elemento en comparación con los del año correspondiente; añadido a si estos animales tienen una relación polar entre el Yin y el Yang. Estas series de relaciones son dicotómicas e incluso tripartitas (Triángulo de Armonía).

Doce animales del zodiaco u horóscopo chino sobre fondo rojo

Por ejemplo, si usted representa al buey, hace parte de un triángulo armonioso con serpiente y gallo, los cuales pertenecen a Yin, que representa estabilidad y lealtad, con una energía femenina, pasiva, oscura y fría. Su contraparte sería el caballo, que tiene armonía con perro y tigre, bajo la polaridad Yang, de carácter masculino, activo, brillante y cálido.

No obstante, se necesita una lectura profunda de su carta astral para reconocer los detalles de su signo, puesto que hay signos ocultos, años de la suerte y otras variables que pueden afectar su afinidad a ciertos signos y elementos. No afecta igual el caballo de fuego a una cabra de agua que a una de madera, por ejemplo.

¿Qué signos fueron los más afectados por el año del caballo de fuego?

Con lo anterior en cuenta, el horóscopo chino determina que los signos con menor afinidad este año serán:

Rata: A pesar de pertenecer ambos a la polaridad Yang, son opuestos en la rueda zodiacal, por lo que sus energías “chocan” o se contraponen. Esto se debe a que cada uno tiene un ritmo diferente. Mientras que la Rata es estratégica y previsora, el Caballo es impulsivo y amante de la libertad.

por lo que sus energías “chocan” o se contraponen. Esto se debe a que cada uno tiene un ritmo diferente. Buey: Al ser polaridad Ying, contraria a la del caballo, tienen energías “perjudiciales” entre sí, ya que mientras el buey representa disciplina , paciencia , rutina y apego al deber , el caballo desprende espontaneidad , necesidad de libertad , cambio , movimiento y cierta impaciencia.

contraria a la del caballo, tienen energías “perjudiciales” entre sí, ya que mientras el buey representa , , y , el caballo desprende , , , y Por el contrario, los signos del triángulo del caballo, perro y tigre, aprovechan su afinidad yang para impulsarse con la energía del año. Esto le representará oportunidades y un entorno favorable para moverse a su comodidad.

Para los demás signos, la lectura puede ser mucho más variable de acuerdo con el elemento y otros detalles que afectan la lectura de su futuro.

Póngase por caso el mono, que podría considerarse afectado ya que comparte triángulo con rata y dragón, pero también destaca por su adaptabilidad e inteligencia, por lo que depende más de su interpretación.

Sin embargo, debe considerarse también que la favorabilidad no significa éxito asegurado, pues los signos damnificados, esta oportunidad puede aprovecharse para resguardarse y obtener enseñanzas de un año difícil, mientras que los signos con ventaja pueden no comprender su rol durante esta etapa, por lo que se necesita actuar acorde a las previsiones de esta astrología.

Así entonces, recuerde que el año del caballo transcurrirá con normalidad hasta el 5 de febrero de 2027, en donde procederá a decretarse el año de la cabra de fuego.

