Tercer día de bloqueos en la Autopista Sur en Soacha por parte de conductores de transporte público

Desde las 5:40 de la mañana de este jueves 19 de febrero cientos de conductores de transporte público bloquean la Autopista Sur a la altura del sector de San Mateo.

Estos bloqueos se vienen presentando de manera intermitente desde este martes 17 de febrero por parte de este gremio de conductores que reclaman seguridad en la zona ya que han sido víctimas de violencia por parte de grupos criminales.

Las protestas se desataron debido al asesinato de un conductor de transporte público el lunes de esa semana en el sector de Ciudad Verde, al parecer por parte de ‘Los Satanás’ que tienen azotado ese sector.

Los conductores han denunciado en reiteradas ocasiones amenazas y extorsiones en panfletos por parte de esta organización criminal transnacional.

Sin embargo, estos bloqueos han afectado a los habitantes impidiendo que puedan llegar a sus destinos y les toque caminar largas distancias.

Asimismo, se han presentado algunos casos de vandalismos en los que han roto los vidrios y rayado los buses que no se unen a la manifestación.

Mesas de trabajo

La Alcaldía de Soacha convocó a una reunión con los conductores de la ciudad para buscar soluciones a esta inseguridad que viven diariamente.

“Con los transportadores mantenemos mesas de trabajo permanentes y hemos actuado con determinación frente a los hechos de inseguridad que afectan al sector”, señaló el alcalde Julián Sánchez ‘Perico’.

Aunque se crearon estas mesas de trabajo, los manifestantes continúan realizando bloqueos intermitentes en la Autopista Sur, una de las principales vías de acceso a Bogotá.