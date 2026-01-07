No es contra el presidente la agresión, sino contra un país: Gobierno sobre marchas en apoyo a Petro

El viceministro de Diálogo Social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, aseguró que las movilizaciones previstas en distintas ciudades del país buscan expresar, de manera pacífica, el respaldo ciudadano a la soberanía y a la democracia, las cuales —según afirmó— se encuentran “gravemente afectadas” por el contexto internacional.

Rondón explicó que, desde la 1:00 de la tarde, se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) de carácter nacional, coordinado con alcaldías, la Policía y entes territoriales, con el fin de garantizar el desarrollo tranquilo de las concentraciones. En Bogotá, el principal punto de encuentro será la Plaza de Bolívar, mientras que en otras ciudades habrá concentraciones similares, sin que ello implique marchas masivas o bloqueos.

El viceministro enmarcó las movilizaciones como una respuesta pacífica a lo que calificó como agresiones externas contra países de la región y contra el presidente Gustavo Petro, elegido democráticamente. En ese contexto, criticó declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, que consideró ofensivas para la población venezolana y colombiana.

Durante la entrevista con la W, Rondón insistió en que el sentido político de las marchas es colectivo y nacional. En ese contexto afirmó de manera textual: “Las diferentes formas de expresión de la ciudadanía de manera pacífica es una forma de decir que no es contra el presidente la agresión, sino contra todo un país”.

“El concepto de movilización no se refiere únicamente a marchas; también incluye distintas formas de expresión social. No se está pretendiendo interrumpir la dinámica propia de la ciudad”, señaló el viceministro, al descartar bloqueos de TransMilenio, carreteras u otras afectaciones al orden urbano.

Frente a las denuncias de presuntas presiones a servidores públicos o aprendices del SENA para asistir a las concentraciones, Rondón aseguró que la invitación es de carácter libre y voluntario. “No puede verse como una presión. Es una invitación a todas las ciudadanías, hagan parte o no del Gobierno”, dijo, comparando el llamado con convocatorias realizadas en el pasado por otros sectores políticos.

En materia de orden público, Rondón diferenció la movilización social de la acción de los grupos armados ilegales. Señaló que organizaciones como el ELN y otras estructuras criminales “no tienen nada de revolucionarias” y buscan generar desestabilización, mientras que las concentraciones ciudadanas estarán acompañadas por la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para garantizar su carácter pacífico.

Finalmente, el funcionario explicó que la convocatoria es una “invitación híbrida” entre sectores de la institucionalidad y la ciudadanía, al considerar que eventuales agresiones contra la figura presidencial también afectarían directamente a la población. “La idea es que entre todos podamos rechazar de manera pacífica estas agresiones y defender la democracia”, concluyó.