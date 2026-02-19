Informe forense confirmaría sobredosis en muerte de la jueza Vivian Polanía

Cúcuta.

Un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal estableció que la jueza Vivian Polanía falleció a causa de una sobredosis de cocaína, según los resultados toxicológicos practicados tras su muerte.

El dictamen, elaborado por expertos forenses en Bogotá, concluyó que la intoxicación aguda por esa sustancia fue la causa directa del deceso de la funcionaria judicial, quien fue hallada sin vida el 17 de diciembre de 2025 en su apartamento en Cúcuta.

De acuerdo con el informe revelado por ese medio nacional, los análisis detectaron la presencia del estupefaciente en su organismo en niveles compatibles con una sobredosis.

No obstante, Medicina Legal anunció que se adelanta un estudio complementario para determinar si existieron otras sustancias que pudieran haber influido en el fallecimiento. Estos resultados adicionales serán incorporados al expediente que adelanta la Fiscalía.

El hallazgo del cuerpo se produjo luego de que familiares y el esquema de protección de la jueza alertaran a las autoridades al no obtener respuesta a sus llamadas y mensajes.

Al ingresar a la vivienda, la Policía encontró a Polanía en su habitación. En el lugar también estaba su hijo de apenas mes y medio, quien fue trasladado de inmediato a un centro asistencial para valoración médica.

La muerte de la jueza generó múltiples interrogantes debido a su rol como Jueza Primera de Control de Garantías de Cúcuta, cargo desde el cual participó en audiencias de alto impacto relacionadas con estructuras criminales en la región fronteriza.

Con la confirmación de la causa de muerte por sobredosis, el proceso investigativo entra en una nueva etapa, mientras las autoridades continúan recopilando y analizando los demás elementos probatorios para establecer con claridad el contexto completo en el que se produjo el fallecimiento.

