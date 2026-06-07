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07 jun 2026 Actualizado 12:01

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Autoridades en Cúcuta aprehendieron más de 1.000 prendas para vestir de contrabando

La mercancía está avaluada en más de 1.200 millones de pesos.

Autoridades en Cúcuta aprehendieron más de 1.000 prendas para vestir de contrabando. / Foto: MECUC.

Autoridades en Cúcuta aprehendieron más de 1.000 prendas para vestir de contrabando. / Foto: MECUC.

Autoridades en Cúcuta aprehendieron más de 1.000 prendas para vestir de contrabando. / Foto: MECUC.
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Se trata de mercancía de origen extranjero que había llegado hasta el área metropolitana de Cúcuta y que está avaluada en más de 1.201 millones de pesos.

Durante operativos de control aduanero e investigación realizados en los barrios Chapinero y El Contento, uniformados de la División de Control Operativo ejecutaron dos diligencias de allanamiento y registro en viviendas utilizadas para el almacenamiento de productos de contrabando.

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Como resultado de estas acciones fueron aprehendidas más de 15 mil prendas de vestir, 291 bolsos, 2.533 pares de zapatos y 443 artículos deportivos que no contaban con la documentación requerida para su ingreso y comercialización legal en el país.

Además, dos personas fueron capturadas en flagrancia por los presuntos delitos de favorecimiento al contrabando y usurpación de derechos de propiedad industrial.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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