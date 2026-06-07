Crimen Cristian Herrera: Dirección Especializada contra los DD. HH. de la Fiscalía asumió el caso

Justicia

La Fiscalía General de la Nación adelanta los actos urgentes tras el crimen del periodista Cristian Herrera, ocurrido el pasado sábado 6 de junio en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander).

Según conoció Caracol Radio, el director Seccional de Norte de Santander y un fiscal especializado están coordinando los procedimientos con el apoyo de antes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijin de la Policía Nacional.

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Específicamente están recopilando elementos materiales probatorios que permitan avanzar en la investigación por el homicidio del periodista, ocurrido en el barrio Quinta Oriental de la ciudad, cuando llegaba a visitar a un familiar y fue sorprendido por sicarios que le dispararon en al menos seis oportunidades.

Igualmente, se conoció que la investigación será asumida por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, específicamente por el grupo encargado de investigar homicidios y ataques contra periodistas.

Cristian Herrera. / Foto: La Opinión. Ampliar Cristian Herrera. / Foto: La Opinión. Cerrar

Cristian Hernando Herrera Nariño por muchos años trabajó como periodista judicial del reconocido diario La Opinión en Cúcuta. Hace un par de años se encontraba vinculado a la alcaldía de Cúcuta y continuaba con su labor periodista de manera independiente.

“La Policía Nacional condena de manera categórica la agresión criminal de la que fue víctima el ciudadano Cristian Hernando Herrera Nariño, reconocido periodista de la ciudad de Cúcuta, en hechos ocurridos en el barrio Quinta Oriental”, indicó la Policía Metropolitana de Cúcuta a través de un comunicado.

“De forma inmediata el Comando de la Metropolitana ordenó la articulación de un equipo investigativo de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL). Este equipo ya se encuentra recolectando material fílmico de cámaras de seguridad y testimonios clave para identificar la ruta de escape del presunto agresor, la cual se movilizaba en una motocicleta”.

Por su parte, el diario La Opinión lamentó este hecho sicarial. “La violencia vuelve a golpear al periodismo nortesantandereano. La muerte de Cristian Herrera deja un profundo vacío entre sus colegas, amigos y familiares, así como en una comunidad que encontró en su trabajo una voz comprometida con la información y la realidad de la región".