A la cárcel siete presuntos integrantes de los “Polisombras” señalados por hurto de aceite de palma

A la cárcel siete presuntos integrantes de los “Polisombras". / Foto: Fiscalía.

Norte de Santander

De acuerdo con las autoridades, esta estructura ilegal es señalada de interceptar los automotores, apoderarse de la carga y comercializarla ilegalmente en la región del Catatumbo.

La Fiscalía asoció, al menos, nueve hechos delictivos ocurridos entre 2023 y 2025, en los que ‘Polisombras’ se habría apropiado de mercancía avaluada en más de 1.000 millones de pesos.

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Estas personas estacionaban automóviles sobre la vía y esperaban el paso de los camiones previamente identificados. Cuando los conductores se veían obligados a detener la marcha, eran intimidados, despojados del control de los vehículos y retenidos durante varias horas mientras se concretaba el hurto.

Los detenidos fueron identificados como:

Jesion Alexander Mantilla.

Miguel José León García.

Johan Leonardo Ríos León.

Ricardo Reyes Riaño.

Carlos Martín Pinzón Ibáñez.

Amyn Alberto Escobar Gutiérrez.

Maikol Stiven Santiago Ríos.

Un fiscal de la Seccional Norte de Santander les imputó, de acuerdo con su participación individual, los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado, receptación y secuestro simple.