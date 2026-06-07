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07 jun 2026 Actualizado 12:02

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A la cárcel siete presuntos integrantes de los “Polisombras” señalados por hurto de aceite de palma

Este grupo delincuencial robaba camiones cisterna en Norte de Santander, Santander y Cesar.

A la cárcel siete presuntos integrantes de los “Polisombras&quot;. / Foto: Fiscalía.

A la cárcel siete presuntos integrantes de los “Polisombras". / Foto: Fiscalía.

A la cárcel siete presuntos integrantes de los “Polisombras&quot;. / Foto: Fiscalía.
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Norte de Santander

De acuerdo con las autoridades, esta estructura ilegal es señalada de interceptar los automotores, apoderarse de la carga y comercializarla ilegalmente en la región del Catatumbo.

La Fiscalía asoció, al menos, nueve hechos delictivos ocurridos entre 2023 y 2025, en los que ‘Polisombras’ se habría apropiado de mercancía avaluada en más de 1.000 millones de pesos.

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Estas personas estacionaban automóviles sobre la vía y esperaban el paso de los camiones previamente identificados. Cuando los conductores se veían obligados a detener la marcha, eran intimidados, despojados del control de los vehículos y retenidos durante varias horas mientras se concretaba el hurto.

Los detenidos fueron identificados como:

  • Jesion Alexander Mantilla.
  • Miguel José León García.
  • Johan Leonardo Ríos León.
  • Ricardo Reyes Riaño.
  • Carlos Martín Pinzón Ibáñez.
  • Amyn Alberto Escobar Gutiérrez.
  • Maikol Stiven Santiago Ríos.

Un fiscal de la Seccional Norte de Santander les imputó, de acuerdo con su participación individual, los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado, receptación y secuestro simple.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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