A la cárcel siete presuntos integrantes de los “Polisombras” señalados por hurto de aceite de palma
Este grupo delincuencial robaba camiones cisterna en Norte de Santander, Santander y Cesar.
Norte de Santander
De acuerdo con las autoridades, esta estructura ilegal es señalada de interceptar los automotores, apoderarse de la carga y comercializarla ilegalmente en la región del Catatumbo.
La Fiscalía asoció, al menos, nueve hechos delictivos ocurridos entre 2023 y 2025, en los que ‘Polisombras’ se habría apropiado de mercancía avaluada en más de 1.000 millones de pesos.
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Estas personas estacionaban automóviles sobre la vía y esperaban el paso de los camiones previamente identificados. Cuando los conductores se veían obligados a detener la marcha, eran intimidados, despojados del control de los vehículos y retenidos durante varias horas mientras se concretaba el hurto.
Los detenidos fueron identificados como:
- Jesion Alexander Mantilla.
- Miguel José León García.
- Johan Leonardo Ríos León.
- Ricardo Reyes Riaño.
- Carlos Martín Pinzón Ibáñez.
- Amyn Alberto Escobar Gutiérrez.
- Maikol Stiven Santiago Ríos.
Un fiscal de la Seccional Norte de Santander les imputó, de acuerdo con su participación individual, los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado, receptación y secuestro simple.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...