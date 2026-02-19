Incendio afectó 13 hectáreas en zona protegida de San Silvestre, en Barrancabermeja

Un incendio afectó 13 hectáreas en el Distrito de Manejo Integrado San Silvestre, una zona ambiental protegida ubicada en Barrancabermeja.

Según la Secretaría de Ambiente y Transición Energética, el hecho habría sido provocado por personas que pretendían apropiarse del terreno de forma ilegal.

El operativo contó con el apoyo de la Policía Ambiental. El objetivo fue desalojar a quienes estarían invadiendo el área. También se inició un proceso de restauración ecológica para proteger la fauna y la flora de esta zona de especial importancia ambiental.

“Nos encontramos en el Distrito de Manejo Integrado San Silvestre por un incendio generado por personas inescrupulosas, que ha causado un daño a los recursos naturales”, señaló Leonardo Granados Cárdenas, secretario de Ambiente y Transición Energética.

El funcionario explicó que este sector hace parte de un corredor ecológico donde habitan especies como el jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador.

La Alcaldía Distrital hizo un llamado a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) para que adelante los procesos sancionatorios contra los responsables.

Desde la administración indicaron que avanzarán en las acciones de recuperación ambiental en el área afectada.