Nueva conexión vial del Diamante 2 en Bucaramanga estará lista en septiembre de 2026

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga anunció que en septiembre será entregada la nueva conexión vial del barrio Diamante 2, una obra que busca descongestionar el tránsito hacia el sur de la ciudad y evitar que los vehículos sigan atravesando sectores residenciales.

El alcalde Cristian Portilla explicó que actualmente los conductores que se movilizan desde Cabecera hacia el sur deben ingresar al barrio Diamante 2 para conectar con la autopista principal, lo que ha generado molestias constantes entre los habitantes del sector.

“Una ciudad es competitiva cuando también tiene soluciones de infraestructura vial importantes. En septiembre le entregaremos a Bucaramanga la conexión vial del Diamante 2”, afirmó el mandatario.

Lea también: Fue presentado ante la Fiscalía uno de los responsables de la muerte de comerciante en Monterredondo

La obra iniciará el primero de junio y, según la administración municipal, ya cuenta con estudios y diseños en fase 3, además de los recursos asegurados para su ejecución. En las próximas semanas comenzarán los primeros trabajos preparatorios.

Con este proyecto buscan que los vehículos puedan conectarse directamente a la autopista hacia el sur, en dirección a Floridablanca y Piedecuesta, sin necesidad de atravesar calles internas del barrio.

Podría interesarle: Feria Nacional Equina 2026 en Bucaramanga: más de 700 ejemplares en escena

De acuerdo con el alcalde, la intervención responde a una solicitud reiterada de la comunidad, que desde hace años ha pedido soluciones ante el alto flujo vehicular que afecta la tranquilidad y movilidad del sector.