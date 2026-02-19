Panachi dio más ganancias que otros años. Esto es lo que asegura Corsant

Bucaramanga

Por primera vez, en la historia de los parques temáticos de Santander, estos centros de diversión arrojaron más utilidades en 2025 que en otras vigencias.

Durante la junta directiva y la asamblea de la Corporación Santandereana de Cultura y Turismo Sostenible, Corsant, se conoció un resultado calificado de “histórico” por la gobernación.

“Por primera vez, la corporación registra excedentes financieros superiores a $1.200 millones, reflejo de una gestión responsable y enfocada en potenciar el turismo de Santander”, informaron las autoridades regionales.

Uriel Mendoza, director de la corporación resaltó avances clave como la instalación de paneles solares y la automatización del sistema de bombeo de agua en el Parque Nacional del Chicamocha.

También habló de la reducción significativa de la deuda de Panachi lo cual fortalece su sostenibilidad.

Víctor Raúl Castillo, miembro de la junta directiva de Corsant, destacó también una notable reducción de la deuda de la entidad que era de $ 20 mil millones. Ahora es de menos de $3 mil millones.

Corsant maneja Panachi, el Ecoparque Ceno del Santísimo y ahora y el gobernador quiere que tengan el parque recreacional El Lago.