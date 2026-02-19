Huelga en la Electrificadora de Santander inicia este viernes, pero no afectará el servicio

Este viernes 20 de febrero iniciará oficialmente la huelga de los trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA). Luego de que no se lograra un acuerdo en las mesas de negociación entre el sindicato y la empresa filial del Grupo EPM.

La medida fue votada el pasado 7 de febrero en Asamblea, con 556 votos a favor.

El 17 de febrero se cumplió el plazo legal para anunciar la “hora cero” y, tras la última sesión de mediación adelantada con los ministerios de Minas y Energía y de Trabajo, las partes no lograron acuerdos.

Tras confirmarse el inicio de la huelga, el sindicato explicó las razones de la decisión y envió un mensaje a los usuarios del servicio.

“Los trabajadores tomaron esa decisión ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la compañía”, señaló Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores de la Electrificadora de Santander.

Roncancio también insistió en que la medida no implicará suspensión del servicio en el departamento.

“Para la tranquilidad de los ciudadanos de Santander, en los 102 municipios donde la empresa presta el servicio, no va a haber una afectación”, agregó.

Los trabajadores indicaron que durante la huelga laborarán “a media marcha”, cumpliendo únicamente las actividades mínimas y básicas para garantizar la continuidad del servicio. La jornada será indefinida en esta primera etapa.

El sindicato también solicitó a la Gobernación de Santander y a las alcaldías municipales actuar como garantes durante el desarrollo de la huelga.