Crisis del sistema de salud supera la capacidad en Risaralda; aumentan tutelas contra EPS

Risaralda

La crisis en la prestación de servicios de salud no solo impacta a Pereira, sino que responde a una problemática estructural que trasciende el ámbito regional. Así lo advirtió el personero Leonardo Fabio Reales Chacón, quien señaló que las soluciones de fondo dependen de decisiones del Gobierno Nacional en materia de política pública y financiación del sistema.

Las cifras evidencian la magnitud del panorama. Durante 2025 se interpusieron en Pereira más de 2.000 tutelas relacionadas con la garantía del derecho a la salud, muchas de ellas dirigidas contra EPS con dificultades financieras o intervenidas.

En lo corrido de 2026, la tendencia se mantiene: en los primeros 45 días del año ya se han instaurado cerca de 100 tutelas contra estas entidades.

A nivel nacional, el escenario es aún más crítico. Se registran más de 25.000 acciones constitucionales y al menos 5.000 desacatos por incumplimiento de fallos judiciales, lo que refleja las barreras persistentes para el acceso efectivo a servicios médicos.

“Hoy tenemos más tutelas, tenemos más desacatos, y menos respuesta positivas a las reclamaciones ciudadanas. Y eso es sencillamente porque la única respuesta al problema de salud es distribución de recursos y los recursos están supeditados a un condicionante, que es depurar las cuentas que históricamente han pasado y que el Gobierno Nacional considera que esas se convirtieron en el foco de la corrupción de la salud en Colombia.”

Para la Personería, el incremento sostenido de tutelas confirma que los ciudadanos continúan acudiendo a este mecanismo como última vía para exigir atención.

Reales Chacón advirtió que, si las órdenes judiciales no se cumplen, se debilita el principal instrumento de defensa de los derechos fundamentales, dejando a los usuarios sin herramientas reales para reclamar la prestación de los servicios de salud.

Finalmente, el funcionario explicó que los entes de control territoriales cumplen funciones de verificación y acompañamiento, pero no tienen la competencia para resolver las fallas estructurales que hoy afectan a miles de usuarios.