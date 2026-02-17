El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Víctima de las Farc ya no se va de la lista al Senado del Partido Oxígeno: cambió de opinión

Deisy Guanaro, candidata al Senado por el Partido Oxígeno, aseguró que aunque pensó en renunciar a la lista, en medio de las recientes disputas, ha decidido mantenerse y trabajar por una causa: las víctimas del conflicto.

Sin embargo, dijo que las diferencias entre Ingrid Betancourt, presidenta de la colectividad, y Sofía Gaviria, quien renunció a la cabeza de lista, le generan tristeza.

“La causa no es Ingrid Betancourt ni Sofía Gaviria, aquí la causa son las víctimas de Colombia que por años llevamos pidiendo a gritos que nos escuchen, que nos apoyen y que nos abran un espacio en la política de Colombia”.

Y mencionó que luego de una profunda reflexión ha decidido quedarse en la lista “para sacar este proyecto adelante”.

“Me he sentido muy decepcionada, triste, porque como víctima me pregunto, ¿la causa son realmente las víctimas? O es que nos quieren para una pelea interna", cuestionó.

“Nos quieren poner a escoger en qué bando estamos y para mí, con toda honestidad, mi causa son las víctimas", agregó.

Sofía Gaviria renuncia a su candidatura al Senado por el Partido Oxígeno alegando una “falta de garantías”

Caracol Radio conoció en primicia que Sofía Gaviria presentó su renuncia irrevocable a la candidatura al Senado de la República, inscrita por el Partido Oxígeno. La decisión, comunicada formalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral (CNE), se fundamenta en una serie de graves señalamientos que apuntan a deficiencias internas en la colectividad.

Más información

Las cartas de renuncia dirigidas al registrador Hernán Penagos y al presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz, exponen las razones de carácter político y personal que llevaron a Gaviria Correa a tomar esta determinación.

Entre los motivos principales, Gaviria Correa destacó la “falta de garantías democráticas internas” dentro del Partido Oxígeno. Esta afirmación sugiere una carencia de mecanismos que aseguren la participación equitativa y el respeto a las decisiones de sus miembros.

Le puede interesar: Sofía Gaviria critica a Ingrid Betancourt: “es autoritaria, egoísta y desconectada del país”

Ingrid Betancourt denuncia que Sofía Gaviria instrumentalizó a las víctimas: “nos alivia que salga”

En diálogo con 6AM W, Betancourt habló de la renuncia de Gaviria a la lista al Senado y aseguró que “había un problema de fondo y de forma”.

Además, dijo que Gaviria “es una persona que insulta, alza el tono y no deja hablar”.

También señaló que la exsenadora acudió a los medios de comunicación “a amenazar y chantajear”.

“Estamos aliviados de que Sofía Gaviria haya salido porque si esto era el inicio, cómo iba a ser cuando estuviéramos en el Congreso debatiendo de fondo proyectos que nos importan a nosotros", sostuvo.

Y aclaró que su renuncia “no los afecta como lista”.

En la entrevista, la excandidata presidencial denunció que Gaviria invitó a varios candidatos a la lista al Senado de la República y que ha ejercido “mucha presión” sobre ellos.

“Estamos hablando de una víctima muy importante para nosotros en el partido, que ha sido acosada con llamadas constantes a decirle que es una traicionera, que si no renuncia la van a castigar quitándole el apoyo de los abogados para seguir con los procesos que ella lleva ante la JEP”, narró.

Escuche la entrevista completa aquí: