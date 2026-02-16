“La batalla no es para tibios”: Ingrid Betancourt tras renuncias en el Partido Oxígeno

La directora y fundadora del Partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, se pronunció tras las recientes renuncias de múltiples candidatos al Senado y aseguró que la colectividad mantiene su rumbo político.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Betancourt afirmó que la salida de algunos integrantes no debilita al partido. “Nuestro partido está más firme que nunca y el hecho de que unos cuantos que no estaban comprometidos con la causa se hayan retirado nos causa tranquilidad y satisfacción”, señaló.

La dirigente defendió la postura de su colectividad frente al escenario electoral y aseguró que el momento actual exige convicción. “La batalla que estamos dando hoy en Oxígeno no es para tibios y mucho menos para los que no están a la altura de este momento histórico”, afirmó.

Estas declaraciones se conocen en medio de las renuncias de varios candidatos al Senado por el Partido Oxígeno. Entre ellas, la que se espera que presente, oficialmente, Sofía Gaviria, quien se ha desempeñado como cabeza de lista y manifestó desacuerdos con decisiones internas de la colectividad.

También renunció el candidato Jorge Alberto Duque Zapata, quien aseguró que su decisión respondió a un “profundo malestar con las dinámicas internas del partido” y cuestionó lo que calificó como limitaciones al disenso.

Otro de los aspirantes, Juan Fernando Betancur, presentó su dimisión y expresó críticas al liderazgo del partido, señalando desacuerdos con su dirección.

Asimismo, la presidenta del partido sostuvo que la crisis no es interna, sino nacional. Según dijo, Colombia enfrenta un problema de “memoria y moral”, y advirtió que en las próximas elecciones se definirá el rumbo del país frente a ideologías que, según afirmó, están relacionadas con las FARC.