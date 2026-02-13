Renuncia otro candidato del Partido Oxígeno: “las directivas limitan las voces de sus miembros”

Caracol Radio conoció que otro candidato al Senado por el Partido Oxígeno renunció a su aspiración en medio de profundos desacuerdos con las directivas.

Se trata de Jorge Alberto Duque Zapata, quien explicó que su decisión “responde a un profundo malestar con las dinámicas internas del partido y su actual postura frente al ejercicio del derecho al disenso”.

En su carta de renuncia, la cual es irrevocable, también señaló a las cabezas de la colectividad, liderada por Ingrid Betancourt, de “limitar y coartar las iniciativas, propuestas y voces de sus miembros”.

“Esta situación ha generado un ambiente hostil donde no se fomenta el debate abierto, ni el ejercicio legítimo de la crítica constructiva, que es esencial para el fortalecimiento democrático dentro de cualquier organización política”, agregó.

También expresó su preocupación por la labor del Comité de Ética del partido que, según él, “se ha convertido en un órgano utilizado de forma coercitiva con el fin de silenciar a quienes cuestionan o proponen ideas que no se alinean con la forma oficial de la colectividad”.

Le puede interesar: Sofía Gaviria prepara renuncia a la cabeza de lista al Senado por Oxígeno, ya hay carta

Incluso, advirtió que esta situación contribuye a un clima de “control y persecución”, y atenta contra los principios de libertad de expresión y participación democrática.

Y concluyó aclarando que no puede seguir siendo parte de un proyecto político que, “en lugar de promover un verdadero cambio, se ve reducido a prácticas autoritarias igual a los partidos tradicionales que limitan la diversidad de pensamiento de sus propios miembros”.

“Espero que esta renuncia sirva como un llamado a la reflexión dentro de las estructuras del Partido Oxígeno, en aras de un futuro más inclusivo, democrático y respetuoso de los derechos de todos sus miembros”, agregó.

En contexto: La ‘Selección AntiPetro’ es un sacrificio personal y una prueba de valentía: Ingrid Betancourt

Otro candidato al Senado renunció y criticó a Ingrid Betancourt

Caracol Radio conoció que Juan Fernando Betancur presentó su carta alegando un incumplimiento de acuerdos. Además, aseguró que Ingrid Betancourt tiene una “insoportable arrogancia”.

También manifestó su decisión irrevocable de renunciar de manera inmediata a la militancia en la colectividad.

“Esta decisión obedece a la gran decepción que tuve en virtud del incumplimiento injustificado de los compromisos que el partido adquirió conmigo para que yo accediera a ser parte de su lista y a la insoportable arrogancia de su presidenta Ingrid Betancourt quien, de manera dictatorial, permanentemente pretende constreñir a sus contradictores internos amenazándolos con llevarlos al comité de ética del partido que ella maneja", dice la carta de renuncia.