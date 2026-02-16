Hable con elPrograma

“Estamos aliviados de que Sofía Gaviria haya salido, no nos afecta como lista”: Ingrid Betancourt

Ingrid Betancourt. Foto: (Colprensa - Camila Díaz)

María

En diálogo con 6AM W, la presidenta del Partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, habló de la renuncia de Sofía Gaviria a la lista al Senado y aseguró que “había un problema de fondo y de forma”.

Además, dijo que Gaviria “es una persona que insulta y no deja hablar”.

“Estamos aliviados de que Sofía Gaviria haya salido, esto no nos afecta como lista”, señaló.

