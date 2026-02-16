“Estamos aliviados de que Sofía Gaviria haya salido, no nos afecta como lista”: Ingrid Betancourt
En diálogo con 6AM W, la presidenta del Partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, habló de la renuncia de Sofía Gaviria a la lista al Senado y aseguró que “había un problema de fondo y de forma”.
Además, dijo que Gaviria “es una persona que insulta y no deja hablar”.
“Estamos aliviados de que Sofía Gaviria haya salido, esto no nos afecta como lista”, señaló.
Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio