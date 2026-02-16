Sofía Gaviria critica a Ingrid Betancourt: “es autoritaria, egoísta y desconectada del país”

Sofía Gaviria, quien aspiraba al Senado de la República, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la renuncia a su candidatura al Congreso por el Partido Oxígeno y, de paso, responderle a Ingrid Betancourt, quien afirmó que “la batalla no es para tibios”, refiriéndose a las personas que salieron de la colectividad.

“Ella es una persona muy inteligente, pero su personalidad autoritaria, su egoísmo y su desconexión con el país ya lo han dicho todo”, mencionó. Incluso, aseguró que Betancourt maneja el Partido Oxigeno “como un guante para su manipulación”.

“Yo no puedo hacer parte de ese guante de manipulación”, señaló.

También aseguró que “siente pena y tristeza” por Betancourt.

Y aunque la presidenta de Oxígeno la señaló de tener un problema de temperamento, Gaviria lo negó y ratificó que “no le ha faltado firmeza ni claridad”.

Desacuerdos con la campaña de la Selección ‘AntiPetro’

Gaviria expresó sus reparos a la campaña con la cual el Partido Oxígeno presentó su lista al Senado y la calificó de “pueril”.

“Construir un proyecto político contra algo en un país que necesita unidad me parecía absolutamente inadecuado y más cuando se utilizaban símbolos que no le pertenecían al partido”, relató.

Y agregó que esos mensajes “no cumplen los requisitos de ética”.

“Cuando ya llega el chantaje y el montaje de una supuesta falta de ética de parte mía, obviamente voy a agotar todos los espacios legales y eso tiene consecuencias", agregó.

“La batalla no es para tibios”: Ingrid Betancourt tras renuncias en el Partido Oxígeno

En las últimas horas, la directora y fundadora del Partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, se pronunció tras las recientes renuncias de múltiples candidatos al Senado y aseguró que la colectividad mantiene su rumbo político.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Betancourt afirmó que la salida de algunos integrantes no debilita al partido.

“Nuestro partido está más firme que nunca y el hecho de que unos cuantos que no estaban comprometidos con la causa se hayan retirado nos causa tranquilidad y satisfacción”, señaló

La dirigente defendió la postura de su colectividad frente al escenario electoral y aseguró que el momento actual exige convicción.

“La batalla que estamos dando hoy en Oxígeno no es para tibios y mucho menos para los que no están a la altura de este momento histórico”, afirmó.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: