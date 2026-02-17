Salario Mínimo 2026: Barranquilla perdería 16.000 empleos, advierte Fundesarrollo

La Fundación para el Desarrollo del Caribe (Fundesarrollo) advirtió que el aumento salarial para este 2026 causaría un impacto profundo para la formalidad en ciudades como Barranquilla con un mayor tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas, sumado a la alta informalidad en la estructura laboral.

Según el análisis de la fundación, el impacto del aumento salarial fijado en 23,7% para este año, podría generar riesgos para 16 mil empleos en Barranquilla y municipios del área metropolitana.

“Esto no significa que el salario mínimo no deba subir, sino que no puede ser el único instrumento de política laboral. Debe ir acompañado de medidas que impulsen la productividad, reduzcan los costos no salariales y generen incentivos claros para la formalización. De lo contrario, los aumentos pueden terminar resolviendo un problema de ingresos para algunos, mientras crean uno mayor en términos de acceso al empleo para otros”, dijo Oriana Álvarez, directora Ejecutiva de Fundesarrollo.

La directiva también señaló que parte de ese empleo perdido no se destruye, sino que se traslada a la informalidad.

“La discusión debería centrarse en cómo lograr un consenso que permita mejorar los ingresos de la población y, al mismo tiempo, fomentar un mayor crecimiento económico, especialmente para que las pequeñas empresas tengan la capacidad de solventar y cubrir los nuevos costos laborales derivados de los incrementos que se han dado este año en el salario mínimo”, precisó.

Indicó que los sectores económicos que se destacan en Barranquilla como la industria el comercio y la administración pública, tienen poca maniobrabilidad para absorber mayores costos laborales, afectando la formalidad en la ciudad.