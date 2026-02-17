Vandalizan la vivienda de una alcaldesa en el Atlántico

Vandalizan vivienda de la alcaldesa de Campo de la Cruz, Atlántico

La celebración del “Reinado del Sur y sus Riberas”, en el marco del Carnaval, terminó en medio de disturbios en el municipio de Campo de la Cruz, donde se registraron actos vandálicos, enfrentamientos con la fuerza pública y daños a bienes públicos y privados, incluida la vivienda de la alcaldesa.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, los hechos iniciaron cuando un grupo de asistentes intentó sobrepasar las vallas de seguridad instaladas para controlar el acceso a la tarima principal ubicada en la plaza municipal. La situación derivó en choques con los uniformados encargados del dispositivo de seguridad.

Lea también: VIDEO: desmienten que internos de la Cárcel Modelo grabaran Batalla de Flores, esto dijo el INPEC

Según la institución, durante el procedimiento varios individuos agredieron a los policías con botellas, piedras y otros objetos contundentes, causándole heridas a dos uniformados.

A través de su cuenta de Facebook, la alcaldesa Vanessa Torres dijo que su vivienda, en donde convive junto a su mamá, “hoy es un lugar de dolor” y aseguró sentirse “herida y decepcionada”

Las autoridades confirmaron la captura de dos personas presuntamente involucradas en los disturbios.

Como medida preventiva tras los hechos de alteración del orden público, la administración municipal decretó ley seca hasta la madrugada del miércoles.