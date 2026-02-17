El código iframe se ha copiado en el portapapeles

A Kevin le negaron atención y esto lo puso en vulnerabilidad extrema: Liga Colombiana de Hemofílicos

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, Manuel Santiago Ordóñez, vicepresidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos y Otras Deficiencias Sanguíneas, expresó su indignación frente a las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre la muerte de Kevin Acosta, un pequeño de 7 años con hemofilia que falleció tras un accidente en craneoencefálico.

“Quiero decir que estamos indignados, es inapropiado, es improcedente, y además hace ver a la hemofilia como una condición arcaica”, afirmó Ordóñez en Caracol Radio.

El vocero explicó que la hemofilia, con el tratamiento adecuado, permite llevar una vida completamente normal.

“La hemofilia tiene un tratamiento que le permite a los niños y a los adultos tener una vida normal, una vida sin limitaciones, siempre y cuando reciban oportunamente un tratamiento, cosa que Kevin no recibió”, aseguró.

Ordóñez sostuvo que el menor quedó en condición de vulnerabilidad tras la suspensión de su atención integral, pues no recibía medicamentos hace varios meses.

“A Kevin se la negaron, se la dejaron de dar, así como a otros pacientes, y esto lo puso en una vulnerabilidad extrema”, señaló.

¿Hemofílicos no pueden montar bicicleta?

Frente a la idea de que Kevin no debía realizar actividades como montar bicicleta, el vicepresidente fue enfático en señalar que los avances médicos en Colombia han permitido incluso que pacientes con hemofilia practiquen deporte de alto rendimiento.

“Los niños son niños. No podemos culpar a un niño de ser niño porque él quiere jugar, y no es la excusa para decir que esa era la causa de su muerte. Tenemos hemofílicos triatlonistas, montañistas, ciclistas, basquetbolistas, que hacen cualquier tipo de actividad física siempre y cuando tienen su medicamento y una atención integral”, explicó el vicepresidente de la Liga.

Ordóñez también cuestionó la situación actual del sistema tras las intervenciones a la Nueva EPS.

“La interventoría ha sido para nosotros una catástrofe. Hay pacientes con hemofilia y otros trastornos que al día de hoy están sin medicamento, pacientes que han tenido que ingresar a cuidados intensivos, y eso le termina costando al sistema mucho más”, advirtió.

El médico pedriatra Ordóñez calificó como discriminatorias las afirmaciones del ministro de Salud.

“Subirse a un carro es una actividad de alto riesgo. Entonces, ¿hemofílicos quédense en la casa y no salgan a trabajar? Eso es básicamente discriminación (…) Las declaraciones del gobierno de ayer son discriminatorias para los pacientes con hemofilia y trastornos de la coagulación”, concluyó su intervención en Caracol Radio.