No fue una caída: capturan a padre por muerte de bebé de 9 meses en la Comuna 13 de Medellín

Las autoridades confirmaron la captura de un hombre tras comprobar su presunta responsabilidad en la brutal agresión a su bebé de 9 meses de nacido, lesiones que le provocaron la muerte, el pasado 12 de diciembre de 2025 en la comuna 13 de Medellín.

En un primer momento, el padre aseguró que el menor se encontraba con él en una vivienda del barrio Juan XXIII, y que, mientras jugaban, el bebé cayó de una cama, golpeándose la cabeza y quedando inconsciente.

Sin embargo, el personal médico advirtió que las lesiones no eran coherentes con una caída de baja altura.

Tras la inspección técnica al cadáver realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se evidenciaron múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo que no correspondían con un accidente doméstico.

El niño fue ingresado de urgencia a la Unidad Intermedia de San Javier y por la complejidad de las lesiones, debió ser trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde finalmente falleció pese a los esfuerzos médicos.

Avance en el proceso y captura

Con base en estos hallazgos, la Fiscalía General de la Nación materializó este 16 de febrero la captura del padre por su presunta responsabilidad en las agresiones que derivaron en la muerte del bebé.

El caso que ocurrió en el occidente de Medellín avanza en etapa judicial, mientras se desarrollan las audiencias preliminares para definir la situación jurídica del detenido.