Niño de 4 años murió por graves quemaduras luego de que le lanzaran gasolina en Medellín

Medellín

Un niño de cuatro años falleció en el Hospital San Vicente Fundación, en Medellín, a causa de las graves quemaduras que sufrió luego de que otro menor, un familiar, le lanzara un recipiente con gasolina en el barrio Prado, comuna 10 (La Candelaria).

Los hechos ocurrieron cuando varios niños jugaban en las afueras de una vivienda. De acuerdo con el reporte judicial, uno de los menores tomó gasolina, la vertió en un recipiente, le prendió fuego y lo lanzó sin percatarse de que Leandro Saldarriaga Martínez, proveniente del municipio de Santa Rosa de Osos, se encontraba frente a él, lo que provocó que el niño resultara gravemente lesionado.

Tras el incidente, familiares del menor lo trasladaron de inmediato al centro asistencial, donde fue atendido por las múltiples quemaduras.

El menor permaneció varios días hospitalizado mientras recibía atención médica especializada por lesiones de segundo y tercer grado en el rostro y las extremidades. Pese a los esfuerzos del personal de salud, su muerte se produjo el pasado jueves 25 de diciembre debido a la gravedad de las heridas.

Recomendaciones para prevenir accidentes en Navidad

Ante lo ocurrido, las autoridades reiteraron el llamado a los adultos responsables para mantener combustibles y sustancias peligrosas fuera del alcance de los niños, con el fin de prevenir accidentes.

Asimismo, recordaron la importancia de extremar medidas de cuidado durante la temporada de fin de año, evitando que los menores tengan contacto con líquidos calientes o pólvora, principales causas de quemaduras en esta época.