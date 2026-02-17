Avanzan labores tras colapso parcial en el Cementerio de La América

Medellín, Antioquia

La Administración informó nuevos avances frente al colapso parcial registrado el pasado 26 de enero en el Cementerio de La América, en Medellín, específicamente en el Pabellón 2.

De acuerdo con el comunicado oficial, este pabellón cuenta con 300 bóvedas en total. De ellas, 120 se encuentran dentro de la zona impactada por el colapso, y 61 estaban ocupadas al momento del incidente.

El área restante del pabellón, correspondiente a 180 bóvedas, fue delimitada de manera preventiva y permanece en evaluación estructural; de estas, 72 se encuentran ocupadas.

Protocolos activados y evaluación estructural

Desde que se presentó la emergencia, se activaron los protocolos de gestión del riesgo en coordinación con las autoridades competentes. Las medidas incluyen el cerramiento preventivo del área, el apuntalamiento de estructuras y la evaluación técnica conforme a los lineamientos oficiales.

La Administración señaló que se mantiene el seguimiento estructural del pabellón afectado para determinar las acciones definitivas que permitan garantizar la seguridad del lugar.

Contacto con las familias y acompañamiento integral

La entidad confirmó que ya inició el contacto directo con algunos familiares de las personas inhumadas en la zona afectada, con el fin de brindar información detallada sobre lo ocurrido y los pasos a seguir.

Además, se dispuso acompañamiento jurídico y apoyo psicológico especializado, con el propósito de ofrecer orientación integral durante todo el proceso.

Inicio de exhumaciones y levantamiento de escombros

En los próximos días comenzará el levantamiento técnico de escombros y el proceso de exhumación de los cuerpos y restos ubicados en la zona impactada.

Estas labores estarán bajo la supervisión de expertos en ingeniería estructural y profesionales en antropología forense, garantizando un manejo técnico, respetuoso y digno, así como el cumplimiento estricto de la normativa vigente.

Las familias que tengan seres queridos en la zona afectada pueden comunicarse a la línea telefónica 318 707 5684, donde recibirán información y orientación oportuna.

La Administración reiteró que ha actuado con responsabilidad, transparencia y respeto por las familias involucradas, priorizando la seguridad, la salud pública y la dignidad de las personas allí inhumadas.