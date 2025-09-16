Murió el niño de 4 años que había sido fuertemente golpeado por su padrastro en Medellín

La Fiscalía ha priorizado los delitos como el homicidio y todo tipo de agresiones contra niñas, niños y adolescentes. Foto: Getty Images( Thot )

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez confirmó a través de su cuenta de X la muerte de Nairkel, el niño de cuatro años que había permanecido en estado crítico luego de ser víctima de una golpiza presuntamente propinada por su padrastro.

El menor, que había sido atendido inicialmente en el Hospital Infantil y luego trasladado al Hospital General de Medellín, no resistió las graves lesiones en la cabeza y el tórax y falleció en la tarde del martes.

Por este hecho fue capturado alias “Lámpara”, integrante de la estructura criminal Los Mondongueros, quien es señalado de haber atacado al niño. Según las autoridades, la agresión ocurrió cuando el hombre en la mañana le ordenó al pequeño volver a dormir y, al no obedecer, reaccionó con violencia.

El alcalde Federico Gutiérrez calificó el caso como un acto atroz que no puede quedar impune. “Me duele y me da mucha tristeza tener que comunicar esta noticia. Alias ‘Lámpara’ ya está capturado y pagará por esto. Hay que hacer una reflexión como sociedad.”, expresó el mandatario, al tiempo que agradeció al personal médico del Hospital General por los esfuerzos para salvar la vida del menor.