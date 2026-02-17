La Carnavalada cerró sus 25 años con más de 8.000 asistentes

Cerca de 8.000 personas celebraron durante tres días la edición XXV de La Carnavalada, el festival que cumplió 25 años consolidándose como un espacio de convivencia, tradición y encuentro en el marco del Carnaval de Barranquilla.

La jornada del lunes 16 de febrero cerró con una multitudinaria rueda de fandango que reunió a más de 3.000 personas bailando porro hasta las 2:00 de la madrugada en la concha acústica del Parque Sagrado Corazón.

El mano a mano entre la Banda 19 de Marzo de Laguneta y la Super Banda de Colomboy, ambas del departamento de Córdoba, fue el broche de oro de una edición que dejó momentos imborrables en la memoria del Carnaval.

Teatro que conectó con las familias

La programación inició con El Oficio del Payaso, un espacio interactivo dirigido por Lucho Guzmán, en el que el público se conectó con las vivencias del grupo. Los niños participaron activamente aprendiendo sobre el arte del clown, mientras el director invitó a reflexionar sobre la ternura y la importancia de vivir en el presente.

Las obras Yo Quiero Ser, de Parálisis Teatral y Pasos de Payaso, de la agrupación bogotana del mismo nombre, lograron una fuerte conexión con el público en una franja familiar que llenó de risas el parque, con participación activa durante ambas presentaciones.

El valor de la tradición

Las danzas de Los Goleros y de Los Diablos Arlequines de Sabanalarga fueron recibidas con prolongados aplausos por un público atento que reconoció el valor de estas expresiones tradicionales del Caribe colombiano.

La presentación del Congo Grande de Barranquilla fue otro de los momentos más emocionantes de la noche. El parque estaba tan lleno que la danza debió abrirse paso entre el público, generando un acercamiento respetuoso e íntimo con la tradición.

El Rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2026, Adolfo Maury Cabrera, director del Congo Grande y heredero de su legado, estuvo presente y tomó la palabra:

“Para mí es un privilegio estar en La Carnavalada. Esta noche quiero brindarles un regalo: 150 años de patrimonio, la danza del Congo Grande”.

La gaita que hizo estallar el parque

Gaiteros de Pueblo Santo, agrupación barranquillera reconocida por su labor en la preservación de la música de gaita, hizo vibrar al público desde los primeros acordes. Uno de los momentos más emotivos fue la participación de El Hijo del Búho, artista invitado, quien interpretó La Danza del Espíritu, seguida de una espontánea rueda de cumbia del público.

Tonada, agrupación barranquillera de bullerengue y uno de los actos más esperados de la noche, mantuvo al público bailando de principio a fin. Durante su presentación, los asistentes corearon con los brazos en alto temas como Mata de Azahar de la India, El Golpe de mi Tambó y Sin ti no puedo vivir, entre otros.

Al finalizar, Mathew, uno de sus cantantes, resumió el espíritu de la noche:

“Quiero que extendamos ese aplauso para todos los artistas que están haciendo música independiente, para todos los maestros que están en el territorio enfrentando la crisis climática, para la gente del bullerengue que resiste incluso junto a la naturaleza. Gracias, bullerengue, por ser nuestra raíz”.

“El cordón umbilical del Carnaval de Barranquilla”

El cierre estuvo a cargo de la tradicional rueda de fandango, este año protagonizada por el mano a mano entre la Banda 19 de Marzo de Laguneta y la Super Banda de Colomboy. Más de 3.000 personas bailaron porro hasta la madrugada en uno de los momentos más esperados del festival.

“La Carnavalada es el cordón umbilical del Carnaval de Barranquilla. Aquí se dan cita personas de todas partes del mundo. ¿Qué persigue el mundo? La música sana, que no instiga a la violencia ni a la guerra”, expresó Miguel Emiro Naranjo, director de la Banda 19 de Marzo de Laguneta.