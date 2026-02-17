Joselito se va con sus cenizas y pone fin al Carnaval de Barranquilla 2026

Termina el Carnaval de Barranquilla con la muerte de Joselito. Foto: Colprensa.( Thot )

Con un cortejo cargado de tradición, sátira y sentimiento colectivo, el desfile de “Joselito se va con sus cenizas” despedirá este martes el Carnaval de Barranquilla, poniendo punto final a cuatro días de celebraciones.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La jornada de clausura comenzará a las 4:00 de la tarde desde el Parque Los Fundadores, en la carrera 54, y recorrerá sectores de Barrio Abajo.

Comparsas, danzas y grupos folclóricos acompañarán la simbólica despedida del personaje que representa el espíritu carnavalero.r.

Lea también: EN FOTOS: La reina Michelle Char “se vistió” de cacatúa imperial en la Gran Parada de Comparsas

La reina del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández, encabezará el desfile con el traje titulado “El luto es Venganza”, una propuesta creativa desarrollada por estudiantes del programa de Diseño de Modas de la Universidad Autónoma del Caribe.

En el recorrido también participarán el rey Momo Adolfo Maury y los soberanos del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz, junto con la Reina Popular 2026.

Lea también: Así se vive el Carnaval en el departamento del Atlántico: hay varios eventos

El desfile de Joselito es uno de los actos más participativos de la programación, abierto a todos los carnavaleros que deseen sumarse con disfraces, viudas alegres, música y teatralidad callejera.

Con este evento concluye oficialmente la agenda central del Carnaval, que inició semanas atrás con la Lectura del Bando y que volvió a mostrar por qué esta celebración, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, sigue siendo una de las manifestaciones culturales más vivas y representativas de Colombia.