17 feb 2026 Actualizado 12:05

Barranquilla

Pico y placa para particulares por desmonte de palcos: conozca los dígitos para HOY 17 de febrero

La medida irá hasta este jueves 19 de febrero.

Orientadores de tránsito en la Vía 40. Foto: cortesía Alcaldía.

Brandon

Barranquilla

Por el desmontaje de palcos del Carnaval, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial informa a la ciudadanía que, a partir de este martes 17 de febrero, se restablece el calendario de pico y placa para vehículos particulares en la vía 40 entre la calle 85 y la carrera 67B, medida que finalizará el jueves 19 de febrero.

Dígitos para estos días

  • Martes 17: 1, 2, 3 y 4
  • Miércoles 18: 5, 6, 7 y 8
  • Jueves 19: 9, 0, 1 y 2

Horario de restricción

  • De 7:30 de la mañana a 9:00 de la mañana.
  • De 5:30 de la tarde a 7:00 de la noche.

Más información

El viernes 20 de febrero, la vía 40 volverá a su normalidad.

“Se contará con el apoyo de paleteros a lo largo de la vía 40 y orientadores de movilidad en las intersecciones para el paso de peatones y vehículos”, dijo la Alcaldía.

“La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial estará atenta para evitar congestiones en las vías durante el desarrollo del desmonte y aplicación de la medida”, finalizó el Distrito.

