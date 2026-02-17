Pico y placa para particulares por desmonte de palcos: conozca los dígitos para HOY 17 de febrero

Por el desmontaje de palcos del Carnaval, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial informa a la ciudadanía que, a partir de este martes 17 de febrero, se restablece el calendario de pico y placa para vehículos particulares en la vía 40 entre la calle 85 y la carrera 67B, medida que finalizará el jueves 19 de febrero.

Dígitos para estos días

Martes 17: 1, 2, 3 y 4

Miércoles 18: 5, 6, 7 y 8

Jueves 19: 9, 0, 1 y 2

Horario de restricción

De 7:30 de la mañana a 9:00 de la mañana.

De 5:30 de la tarde a 7:00 de la noche.

El viernes 20 de febrero, la vía 40 volverá a su normalidad.

“Se contará con el apoyo de paleteros a lo largo de la vía 40 y orientadores de movilidad en las intersecciones para el paso de peatones y vehículos”, dijo la Alcaldía.

“La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial estará atenta para evitar congestiones en las vías durante el desarrollo del desmonte y aplicación de la medida”, finalizó el Distrito.