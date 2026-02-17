Gicel Vega Castro, del barrio Galán, reina Popular del Carnaval de Barranquilla 2026

En una noche cargada de identidad, tradición y la alegría de la fiesta más grande de Colombia, Gicel Vega Castro, del barrio Galán fue coronada como la reina Popular del Carnaval de Barranquilla 2026.

Gisel es técnica en Salud Pública, de 24 años, y fue seleccionada por el jurado en medio de una puesta en escena inigualable con más de 10.000 personas en la Plaza de La Paz. Fueron elegidas también como virreina, Buena Esperanza, Ángela Berrio, Corpas, primera princesa, Los Girasoles, María Kamila Fernández Castillo, segunda princesa, La Sierrita 3, Estefany Porras Palacio y tercera princesa, Me Quejo, Valentina Cáceres Tapia.

El show de Coronación, llamado, “Los Sonidos del Barrio”, exaltó la fuerza del tambor ancestral, la salsa, el merengue, la champeta, los picós y la verbena, en medio de este despliegue de goce y sabor carnavalero, la nueva soberana fue proclamada como la representante del corazón popular de la ciudad.

Bajo la dirección de Federman Brito, la puesta en escena recorrió durante 50 minutos los ritmos que nacen en las esquinas y en la cotidianidad de los barrios.

Foto: Carnaval S.A

La noche abrió con Sonidos del Tambor, donde la raíz afrocaribeña marcó el pulso del espectáculo; continuó con Salón Burrero y KZ y Verbena, una exaltación a la cultura de los picós; siguió con Barranquillero Arrebatao, que mostró la alegría que distingue a la ciudad; y Vía 40 de Ensueño, homenaje a la majestuosidad de los desfiles, para cerrar con un emotivo Fin de fiesta y coronación, momento en el que la embajadora de Galán recibió su corona como sucesora de Yuliana Rodríguez, reina Popular 2025.

En escena participaron los grupos de danza Matuna, Klama, África Mía, Pasión Latina y Son Latino, junto a más de 130 bailarinas y el artista invitado Akanny, que puso a bailar al público barranquillero y deleitó a los asistentes con mezclas afrocaribeñas como antesala de esta experiencia escénica que celebró la identidad y el liderazgo de las candidatas de los barrios de la ciudad.

El jurado estuvo integrado por Valeria Abuchaibe Rosales, reina del Carnaval de Barranquilla 2018; Yilda Castro Mercado, directora de Fenalco Seccional Atlántico; Ángela Jaramillo, diseñadora de modas; Tatyana Bolívar Vasilef, directora de Extensión y Servicio de la Universidad Simón Bolívar; y Alejandro Mastrángelo, diseñador y crítico de moda, quienes tomaron la decisión de escoge a la soberana popular 2026.

Foto: Carnaval SA.

Como reconocimiento a su liderazgo y compromiso con su comunidad, la reina Popular 2026 recibió un apartamento entregado por Prodesa, $2 millones en efectivo por Savital, un juego de sala y comedor por Triple A y una moto Hero. La Virreina obtuvo $1 millón en efectivo por Savital y una moto Hero, mientras que las tres princesas finalistas recibieron motos Hero Motor y seis meses de productos Savital. Adicionalmente, gracias a Gas Caribe, se entregó $1 millón en cada una de las categorías Buena Energía, Talento, Puntualidad, Sostenible, Líder Social y Contenido Digital con Responsabilidad, y Brilla otorgó $5 millones distribuidos en distintas categorías.

La Elección y Coronación del Reinado Popular 2026 fue transmitida en streaming a través de los canales oficiales de Carnaval de Barranquilla en Facebook y YouTube, permitiendo que miles de personas vivieran esta velada donde los barrios coronaron a embajadora.