EN FOTOS: La reina Michelle Char “se vistió” de cacatúa imperial en la Gran Parada de Comparsas

Michelle Char, Reina del Carnaval de Barranquilla, lució un vestuario diseñado por Alfredo Barraza nombrado como ‘Cacatúa en Carnaval’.

La inspiración fue la personalidad de la reina que tiene ver con esta ave originaria de Latinoamérica y en vía de extinción.

Reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char. Foto: Carnaval SAS

“Está elaborado con plumas con elementos alegóricos a lo que es fantasía, además lleva un corpiño elaborado a mano en diferentes tonos de cristales boreales, con perlas, canutillos y mostacillas”, indicó el Carnaval SAS.

Vestuario de Michelle Char, reina del Carnaval de Barranquilla. Foto: Carnaval SAS

El vestuario es de color blanco beige con toques amarillos, es un ave que cuando está eufórica abre y sube la cresta y la cola y levanta las alas.