EN FOTOS: La reina Michelle Char “se vistió” de cacatúa imperial en la Gran Parada de Comparsas
El diseñador del desfile fue Alfredo Barraza. La inspiración fue la personalidad de la soberana de las fiestas.
Michelle Char, Reina del Carnaval de Barranquilla, lució un vestuario diseñado por Alfredo Barraza nombrado como ‘Cacatúa en Carnaval’.
La inspiración fue la personalidad de la reina que tiene ver con esta ave originaria de Latinoamérica y en vía de extinción.
“Está elaborado con plumas con elementos alegóricos a lo que es fantasía, además lleva un corpiño elaborado a mano en diferentes tonos de cristales boreales, con perlas, canutillos y mostacillas”, indicó el Carnaval SAS.
El vestuario es de color blanco beige con toques amarillos, es un ave que cuando está eufórica abre y sube la cresta y la cola y levanta las alas.