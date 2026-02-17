La caja de compensación Comfenalco Antioquia anunció 5.100 vacantes de empleo

Medellín

Comfenalco anunció que tiene una oferta de oportunidades laborales para ocupar 5.100 vacantes ubicadas en el Valle de Aburrá, el Bajo Cauca, Oriente, Suroeste, Norte y Urabá.

Las posibilidades de empleo son para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales, con cargos operativos y administrativos.

Para poder aplicar a estas vacantes, los interesados deben tener su hoja registrada en la página web del Servicio Público de Empleo, https://www.serviciodeempleo.gov.co/, y aplicar solo en la vacante en la cual pueda cumplir con el perfil y los requisitos exigidos.

Oportunidades en el Oriente antioqueño

En esta región se tiene una de las mayores ofertas laborales con más de 4 mil vacantes para médicos veterinarios, abogados, jardineros, auxiliares técnicos en telecomunicaciones, guardas de seguridad, soldadores, operarios agrícolas y operarios de producción en aguacate para la zona franca.

Estas oportunidades laborales se ubican en municipios como Rionegro, Marinilla, Guarne, La Ceja, El Carmen de Viboral, El Retiro, Alejandría, Guatapé y El Peñol.

Hay vacantes en Medellín

En la capital antioqueña son más de 560 vacantes en docencia para el programa Arrullos Antioquia: nutricionistas, auxiliar de enfermería, licenciados en artes, profesionales psicosociales, auxiliares de vigilancia, asistentes contables, visitadores médicos, conductores y pedagogos.

En el Valle de Aburrá

Las ofertas laborales en la zona metropolitana se concentran en municipios como Girardota, Barbosa y Bello, donde se tienen posibilidades de empleo para trabajos de electricistas, asesores comerciales, auxiliares de cafetería, de cocina, se requiere un gerontólogo, un ingeniero residente y un gestor documental.

Oportunidades en el Norte de Antioquia

Para los municipios de Entrerríos, San Pedro de los Milagros, Don Matías, Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Milagros, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, Ituango, Toledo y Yarumal, se tiene una oferta laboral de 269 vacantes.

Las empresas asentadas en esas localidades están buscando operarios de granja, asesores comerciales, operarios de maquinaria amarilla, operarios de producción, empacadores, auxiliares de cargue y descargue, meseros, operarios de confección, profesores de inglés y un comunicador social.

Ofertas en el Urabá antioqueño

En esa zona del departamento están requiriendo personas que deseen trabajar como auxiliares comerciales, supervisores logísticos, coordinadores de calidad, talleristas o facilitadores educativos, cajeros y aprendices de primera infancia.

Las localidades en las que hay esas oportunidades para trabajar son Carepa, Apartadó, Turbo y Chigorodó.

Suroeste y Bajo Cauca con vacantes

En el Suroeste antioqueño están buscando guadañadores, operarios almacenistas, guardabosques, operarios de mina, auxiliares de gestión humana y un ingeniero de sistemas, en los municipios de Andes, Urrao, Jericó, Támesis y Jardín.

Para el Bajo Cauca se buscan empleados para cubrir plazas como mecánicos de válvulas, supervisores comerciales, jefe de enfermería, conductor supernumerario y obreros, en los municipios de El Bagre y Caucasia.

Las convocatorias están en el sitio web https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas, sección Agencia de Empleo y Emprendimiento, opción ofertas de empleo.

Las personas interesadas también pueden visitar las sedes de Comfenalco Antioquia para conocer detalles de cada una de esas convocatorias.

Comfenalco Antioquia también dispone de información en sus redes sociales, para quienes estén interesados en las vacantes laborales.