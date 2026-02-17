CNE advierte baja postulación de actores electorales en Antioquia

CNE capacitó a 254 consulados de Colombia sobre su plataforma de acreditación de actores electorales

Medellín, Antioquia

El director de Vigilancia del Consejo Nacional Electoral, José Antonio Parra, confirmó que en Antioquia aún no se ha iniciado formalmente la postulación de testigos electorales, o al menos no se ha hecho en la proporción esperada para el tamaño del departamento.

Según explicó el funcionario, el CNE mantiene mesas de ayuda dispuestas en todo el territorio nacional y está en contacto permanente con los partidos políticos para que registren a sus actores electorales.

“Antioquia aún no ha empezado a postular a sus testigos electorales o las organizaciones no han postulado testigos para el departamento, pero estamos en permanente y constante comunicación con los partidos políticos, quienes nos indican que en estos 15 días van a postular”, señaló Parra.

Más de 125 mil mesas deben estar “blindadas”

El director de Vigilancia insistió en que el objetivo del organismo electoral es que las más de 125 mil mesas de votación del país estén cubiertas por testigos debidamente postulados por las organizaciones políticas.

“Nosotros lo que queremos es que las más de 125 mil mesas todas estén blindadas con testigos propuestos o postulados por las organizaciones políticas”, indicó.

La figura del testigo electoral es clave en el proceso, pues permite a los partidos y movimientos ejercer vigilancia directa durante la jornada de votación y el escrutinio.

Control a la financiación a través de Cuentas Claras

Parra también se refirió al aplicativo Cuentas Claras, herramienta dispuesta por el Consejo Nacional Electoral en cumplimiento del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011.

Explicó que la norma obliga a las campañas a designar un gerente, abrir una cuenta única y reportar periódicamente ingresos y gastos.

“A través de este aplicativo lo que pretendemos es crear un control real y efectivo a la financiación política”, afirmó.

Según detalló, los candidatos deben reportar cada ocho días los movimientos financieros de sus campañas, lo que permite que la ciudadanía verifique qué recursos ingresan y en qué se están invirtiendo.

Con estas medidas, el CNE busca fortalecer la transparencia del proceso electoral, mientras insiste en que en Antioquia se requiere avanzar con mayor rapidez en la postulación de testigos para garantizar la vigilancia en todas las mesas de votación.