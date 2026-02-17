Invías autoriza cierre parcial nocturno en la Autopista Sur, en Itagüí

Itagüí, Antioquia

El Instituto Nacional de Vías (Invías) autorizó el cierre preventivo parcial nocturno en la Autopista Sur, en Itagüí, como medida ante los eventos meteorológicos extremos registrados en el sur del Valle de Aburrá.

Según el boletín de prensa de la entidad, la decisión busca permitir la intervención inmediata de las redes de alcantarillado para evitar obstrucciones y posibles desbordamientos que puedan afectar la infraestructura vial.

¿En qué tramo será el cierre?

La restricción aplicará entre el PR72+084 y el PR65+400, tramo comprendido entre la Calle 12 Sur y la Calle 77 Sur, en jurisdicción del municipio de Itagüí.

El cierre será parcial y no simultáneo en ambas calzadas, lo que permitirá mantener el tránsito controlado mientras avanzan las labores.

Fechas y horarios

La medida regirá desde el 16 de febrero hasta el 30 de abril de 2026, en horario nocturno de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

Invías recomendó a los conductores programar sus desplazamientos con anticipación y atender las indicaciones del personal en vía, al señalar que estas acciones buscan proteger la vida, la movilidad y la infraestructura en este importante corredor del departamento.