Comfenalco Antioquia buscaría desintervención anticipada de la Superintendencia de Subsidio Familiar

Medellín

Comfenalco Antioquia avanza en un trabajo especial para lograr que se levante la intervención que se implementó desde septiembre de 2023 por parte de la Superintendencia de Subsidio Familiar, por presuntos hechos irregulares y dificultades para el desarrollo de sus proyectos de vivienda.

Sobre la intervención, el director administrativo de Comfenalco Antioquia, Javier Ricardo Torres, dijo que los indicadores financieros están fortalecidos, con importantes alianzas estratégicas que han permitido consolidar los buenos resultados en los más recientes seis meses.

El trabajo se centra en los proyectos de vivienda

Sobre este trabajo, dijo el director que “está totalmente centrado hoy en día un aspecto propio del escenario de vivienda, justamente unos proyectos que en algún momento tuvieron diferentes dificultades y que hoy estamos resolviendo. Actualmente, de todos los proyectos de vivienda que teníamos que reactivar, hemos resuelto y reactivado ya aproximadamente el 70 por ciento. Nos hacen falta tres proyectos: Arboleda San Antonio, El Claustro y otro en Urabá que ya tiene cerca del 99 por ciento de la obra culminada. Se espera que en la totalidad estén reactivados antes de terminar el año”, indicó Javier Ricardo Torres.

En mayo del 2026 se vence el plazo de intervención

Hoy Comfenalco Antioquia está trabajando en su Plan de Mejoramiento de la Intervención, en el cual se tiene un avance que destacó su director administrativo.

Dijo que en ya se ha avanzado en más del 45 por ciento de ese plan, y por ello se debe estar culminando con éxito este plan antes de finalizar el mes de marzo.

Solicitarán desintervención anticipada

Anunció Javier Ricardo Torres, Director Administrativo de Comfenalco Antioquia, que “estamos aspirando aproximadamente en febrero o marzo del próximo año, estar solicitando una desintervención anticipada de cara a los resultados que estamos obteniendo”.

Se pretende que se levante la intervención antes de la asamblea del próximo año, para que los empresarios y afiliados de Comfenalco Antioquia tengan la posibilidad y libertad de poder escoger nuevamente sus órganos administrativos y tengan total certeza de que las líneas quieran establecer, son lasque se van a tener en cuenta”.

Recordemos que Javier Ricardo Torres, fue nombrado como Director Administrativo de Comfenalco Antioquia el pasado mes de abril, por parte de la Superintendencia de Subsidio Familiar.

Seguirán cuidando los recursos de empleados y empresarios

El director también dijo que siempre se han respetado los lineamientos de la intervención, pero al mismo tiempo lo que requieren los empleados y trabajadores afiliados a la Caja.

Dijo además que, “entendemos y reconocemos que las cajas de compensación le pertenecemos y administramos los recursos de unos terceros; esos terceros son los empresarios, nuestros afiliados y los trabajadores. Administramos los recursos de ellos lo más responsable posible”.

Sobre los lineamientos que se planean para el año 2026, se desarrollarán agendas conjuntas estratégicas “en donde tenemos en cuenta todas las voces de nuestros afiliados en algunas de las regiones, para establecer unas tareas estratégicas de todo el 2026 y tener una planificación que no solo salga de mi cabeza y no solo salga el escenario solitario de la dirección, sino que salga de un trabajo articulado y colaborativo con nuestros afiliados”, concluyó Javier Ricardo Torres, director administrativo de Comfenalco Antioquia.