Estaremos vigilando que Sencia cumpla: Carlos F. Galán sobre construcción del nuevo estadio

El alcalde Carlos Fernando Galán, pasó por los micrófonos de Sin Anestesia en Caracol Radio y habló sobre los principales retos en materia de seguridad, movilidad e infraestructura de Bogotá.

Galán se refirió al estado de la cancha de El Campín, pues el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) afirmó que el deterioro de la gramilla es inaceptable y se han iniciado acciones para garantizar su recuperación.

Lea más: “El estado de la grama de El Campín es inaceptable”: director del IDRD

El aplazamiento de partidos

Es de destacar que por este hecho la Dimayor confirmó el aplazamiento de tres partidos de Liga BetPlay I-2026. programados en El Campín: Millonarios vs. Pereira, Santa Fe vs. Nacional y Fortaleza vs. América.

“Me preocupó el estado de la cancha, evidentemente. Le dije al IDRD, tenemos que tomar las medidas que garanticen que aquello que está en el contrato y los acuerdos que hay se cumplan”, reveló el alcalde.

Lea también: El “nuevo Campín” no estaría listo en 2027:importante socio se bajaría del proyecto

Las medidas que no se respetaron

Y agregó: “Nos han informado que hicieron un proceso de hibridación de la cancha, que eso toma tiempo y aceptaron que no dejaron descansar la cancha como tenían que hacerlo, porque entre diciembre y enero tenían que dejar descansar la cancha sin tener eventos y tuvieron dos eventos que afectaron esa recuperación de la misma y fue lo que vio la gente con toda claridad, que había un desastre en el estado de la cancha”.

Sin embargo, comentó que se han tomado medidas de choque que han permitido que la cancha mejore significativamente, pero todavía no está como debe estar.

Proyecto de Sencia

Sobre el proyecto de Sencia junto al IDRD y de la Alcaldía sobre la construcción de un estadio de clase mundial, afirmó que “esa es una apuesta de ciudad y tenemos que vigilar que cumplan”.

Explicó: “Es una apuesta de ciudad, no solamente de ellos, es una PP y la meta de Bogotá además no es reforzar el estadio El Campín, no es adecuar y ampliar capacidad, es hacer un nuevo estadio en Bogotá, esa es la apuesta que tenemos. A mí me parece muy positivo que otras ciudades estén avanzando en reforzar sus estadios y modernizarlo, eso es muy positivo, pero Bogotá no le apuesta a modernizarlo, sino a hacer un nuevo estadio por completo”.

Y enfatizó en que “esa es una apuesta ambiciosa, grande, es todo un polígono lo que se va a intervenir, no solamente el estadio”, por lo que afirmó que estarán vigilando a que los socios de Bogotá, porque son socios de Bogotá en esta apuesta, que es Sencia, pues cumplan".

Así quedará el complejo deportivo del Nemesio Camacho de Bogotá / Sencia Ampliar Así quedará el complejo deportivo del Nemesio Camacho de Bogotá / Sencia Cerrar

Lea acá: Eduardo Méndez sobre cancha de El Campín: “Con el próximo concierto sufrirá un deterioro similar”