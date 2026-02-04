Eduardo Méndez sobre cancha de El Campín: “Con el próximo concierto sufrirá un deterioro similar”

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, expresó su preocupación por el estado de la grama del estadio Nemesio Camacho El Campín. En diálogo con Win Sports, Méndez se mostró poco optimista respecto a la intervención que recibirá el terreno durante los próximos días.

“Yo hablé con el director del IDRD (Daniel García), poniéndole en conocimiento la situación que vivíamos. A mí me llamó el señor Mauricio Hoyos (CEO de Sencia), manifestando que se iban a reunir con el IDRD, que iban a tomar algunas medidas, pero específicamente lo que han determinado, el tratamiento que van a hacer no nos lo han comentado”, comentó inicialmente.

Méndez añadió: “La verdad, en 20 días no creo que se recupere la cancha; el drenaje está dañado, la forma en que llueve, yo no creo que la cancha mejore, con el próximo concierto va a sufrir un deterioro muy similar y vamos a tener problemas el día 29 y 30 nuevamente”.

Sobre la decisión de la Dimayor de prohibir el uso del estadio, comentó: “Esto es una citación que hace la Dimayor, nos notifica que no permitía el uso de la cancha, lo aceptamos a sabiendas de lo que se veía, de lo que los jugadores mismos nos han comentado a nosotros, del riesgo que corre su salud y por eso no podíamos, y no teníamos argumento para discutirle a la Dimayor la prohibición de jugar, es que esto no fue un acuerdo, fue una prohibición de jugar porque la cancha no reunía los requisitos”.

Mientras que de la posibilidad de usar Techo como Plan B, comentó de manera contundente: “Si Santa Fe solo tenemos 7 mil abonados no lo podemos llevar a Techo, imagínese Millonarios Fe con 28 mil, esa posibilidad no podía existir”.

Finalmente, otra de las preocupaciones de Eduardo Méndez es la inspección que realizará la Conmebol próximamente a la cancha del estadio El Campín, donde se determinará si está puede o no usarse para la Copa Libertadores. “Ellos deben estar a principios de marzo haciendo la inspección para mirar y ver las recomendaciones que sean necesarias”, señaló al respecto.