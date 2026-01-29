IDRD responde a críticas por el mal estado de la gramilla del Estadio El Campín. Foto: Colprensa.

El partido Santa Fe Vs. Deportivo Pereira no solo estuvo en el ojo de los aficionados por el despliegue futbolístico, el Estadio El Campín se llevó varias críticas por el estado de la gramilla. Incluso jugadores de Santa Fe realizaron varios comentarios negativos sobre el estado de la cancha.

"Me jugó una mala pasada el terreno de juego, pero bueno, seguiremos trabajando para mejorar cada una de estas cosas, que es lo más importante, y no volver a cometer esos errores”, comentó Christian Mafla luego de cometer el error en el primer gol que recibió el equipo de la capital del país.

Hugo Rodallega, capitán de Santa Fe, también expresó su inconformidad con el estado de la cancha: “Horrible... horrible”. El director técnico, Pablo Repetto, también se quejó. “La cancha nos juega en contra porque Mafla se resbala y ahí nos toman saliendo“, dijo el técnico.