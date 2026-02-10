El “nuevo Campín” no estaría listo en 2027:importante socio se bajaría del proyecto

Fuentes cercanas ERG International Group confirmaron a Caracol Radio que la multinacional británica están replanteando continuar en este proyecto de la construcción de un nuevo estadio para la capital del país.

De acuerdo con las fuentes, tres son las razones principales:

La primera de ella es por la dificultad para llegar a acuerdos de largo plazo en la construcción del escenario con Sencia. Según fuentes ha sido muy difícil, por no decir imposible, concretar los acuerdos.

La segunda razón tiene que ver con la fechas que se estipularon por Sencia para la culminación de la obra. Sencia solicitó un cambio en el contrato de concesión con el IDRD, en donde ponían por escrito que en diciembre del año 2027 estaría listo el proyecto en su totalidad, fecha que se planteó como tentativa más no como una realidad. Por lo tanto, la multinacional, pese a hacer todo lo posible para cumplir, no podía comprometerse por escrito porque no seria un hecho.

Finalmente, la tercera razón tiene que ver con el cambio de accionistas, ya que se conoció que Corficolombiana entró al negocio con el 51%, participación que no quedó planteada desde el principio, cuando se pactaron las reglas de juego de este negocio.

Por su parte, fuentes cercanas a Corficolombiana aseguraron que ninguna firma inglesa ha participado en algún momento como accionista en el proyecto Sencia, por lo que resulta imposible que alguien se retire de una participación que nunca existió.

De acuerdo con la información disponible, varias firmas locales e internacionales manifestaron su interés por vincularse como accionistas en la iniciativa. En este proceso de selección, Corficolombiana fue elegida como la mejor alternativa para aportar experiencia, capital y mejores prácticas al desarrollo del proyecto.

Esta aclaración surge en medio de rumores sobre posibles retiros de inversionistas extranjeros, los cuales han sido categóricamente negados por las fuentes consultadas.



