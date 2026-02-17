Disidencias Farc de Iván Mordisco instalaron cilindros ‘bomba’ en zona rural de Jamundí, Valle

Tropas del Ejército Nacional desactivaron dos cilindros bomba instalados en el corregimiento de San Vicente, zona rural de Jamundí, en el sur del Valle del Cauca, que presuntamente habían sido ubicados por disidencias de las FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Los artefactos explosivos, acondicionados en cilindros de 60 libras, fueron detectados durante operaciones de control militar adelantadas por la Tercera Brigada del Ejército, en una zona donde delinque la columna móvil Ricardo Velásquez del Frente Jaime Martínez.

Según confirmó el sargento Loaiza Ramírez, comandante de pelotón del Batallón de Infantería Liviana N.º 8, durante la operación también fue retirada propaganda alusiva a este grupo armado organizado.

Los explosivos fueron destruidos de manera controlada bajo estrictos protocolos de seguridad, evitando afectaciones a la población civil y a la Fuerza Pública.

Este hecho se suma a lo ocurrido el fin de semana anterior, cuando las autoridades frustraron un ataque terrorista tras desactivar una motocicleta cargada con aproximadamente 10 kilogramos de explosivos en la vía Panamericana, sector del Puente Valencia, en límites entre Cauca y Valle del Cauca.

Las autoridades mantienen operaciones en la zona ante el incremento de acciones atribuidas a estructuras armadas ilegales en el suroccidente del país.