Disidencias de las Farc atacaron la Estación de Policía de Tesalia

Neiva

Durante la noche del 5 de diciembre, un grupo perteneciente a las disidencias de las Farc atacó la Estación de Policía de Tesalia, en el occidente del Huila. “Se trató de un ataque directo contra la infraestructura policial”, informó el coronel Carlos Eduardo Téllez Betancur, comandante del Departamento de Policía Huila.

En sectores cercanos al parque principal y alrededores del comando fueron hallados artefactos sin detonar que posteriormente fueron verificados por personal especializado. Entre ellos había cilindros bomba, tatucos y granadas de fragmentación. “Los equipos técnicos adelantaron los procedimientos de desactivación correspondientes”, señaló el coronel Téllez al confirmar la intervención.

La Policía Nacional indicó que, pese a la acción armada, ningún uniformado de la estación resultó lesionado. Según la institución, la reacción inicial y los protocolos establecidos permitieron evitar afectaciones al personal. “La estación no registró heridos ni daños a la integridad de los policías”, precisó el comandante, destacando el cumplimiento de los procedimientos operativos.

Las autoridades confirmaron que dos de los hombres que participaron en el ataque, según el reporte, los mismos agresores se llevaron los cuerpos en los vehículos con los que abandonaron la zona.