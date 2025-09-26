Disidencias Farc instalaron cilindro bomba en una vía de zona rural de Valdivia

Cilindro bomba instalado por el frente 36 de las disidencias de las Farc en Valdivia, Antioquia. Foto: Cortesía.

Valdivia, Antioquia

Desde la tarde del 25 de septiembre, en zona rural del municipio de Valdivia, norte de Antioquia, fue hallado un cilindro cargado con explosivos que habría sido instalado por integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc.

El hecho se registró en la vía que conecta el sector de Raudal Viejo con la vereda La Paulina, en la margen oriental del río Cauca. El hallazgo generó preocupación entre las comunidades, luego de que circulara un mensaje por grupos de WhatsApp de alias Barbas, supuesto integrante del grupo armado ilegal, advirtiendo a la población evitar el tránsito por ese corredor rural si se querían evitar afectaciones.

El alcalde de Valdivia, Carlos Danober Molina, señaló que, según la información conocida, los disidentes habrían dejado el artefacto en medio de un inconformismo por los operativos de la Fuerza Pública en su contra, mientras que, según el mensaje, señalan que otros grupos armados no enfrentan la misma presión militar.

“Aparentemente la fuerza pública está arreciando contra estas disidencias y ELN y ellos dicen que ven que en la zona hay otros grupos sobre los que no tienen la misma intensidad. Entonces, es como el inconformismo y vimos entonces ayer que fue dejado este artefacto”, detalló el mandatario local.

La Fuerza Pública hace presencia en la zona del hallazgo, con el fin de verificar la amenaza y garantizar la seguridad de los habitantes.