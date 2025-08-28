Por cilindro bomba, está cerrada la vía San Andrés de Cuerquia–Valle de Toledo, Antioquia

Cilindro con explosivos en vía San Andrés de Cuerquia - Valle de Toledo, Antioquia. Foto: Cortesía.

San Andrés de Cuerquia, Antioquia

La vía que conecta el municipio de San Andrés de Cuerquia con el corregimiento de Valle Toledo, en el norte de Antioquia, permanece cerrada este jueves tras el hallazgo de un objeto sospechoso, presuntamente un cilindro bomba, en medio de la carretera que también conduce al proyecto Hidroituango.

El artefacto fue ubicado en el sector conocido como El Hoyo, a la altura del kilómetro 9+800, donde unidades del Ejército Nacional aseguraron el área mientras se espera la llegada de grupos especializados para su verificación y desactivación.

Como medida preventiva, las autoridades locales recomendaron a la comunidad abstenerse de transitar por la zona hasta que se garantice la seguridad y el libre paso.

“Por precaución, se le está orientando a las comunidades que hasta tanto el ejército no proceda a retirar este objeto, no se pase por la carretera”, indicó el alcalde de San Andrés de Cuerquia, José Fernando Chavarría.

Violencia en el Norte de Antioquia

Este hecho se suma a otro registrado el pasado 24 de agosto, cuando fue reportada la instalación de un cilindro con explosivos en la misma vía.

En esta zona del departamento persiste la presencia de disidencias de las Farc y otros grupos armados ilegales que se disputan el control del territorio.