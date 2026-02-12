Cayó ‘La Gorda’, presunta guerrillera de las disidencias Farc de Iván Mordisco en Tuluá, Valle

En zona rural de Tuluá, centro del Valle del Cauca, tropas del Ejército Nacional capturaron a alias “La Gorda”, señalada integrante de las redes de apoyo del frente 57 “Yair Bermúdez”, estructura de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco.

De acuerdo con la Quinta División del Ejército, la mujer estaría al servicio de esta estructura con injerencia criminal en los municipios de Tuluá, Bugalagrande y Sevilla (Valle del Cauca), así como en Génova (Quindío).

“Esta mujer desempeñaría funciones logísticas relacionadas con el abastecimiento de víveres, ocultamiento de material de intendencia y material bélico. Además, coordinaba reuniones estratégicas con cabecillas e integrantes del grupo armado”, señaló el coronel Julián Andrés Arango, comandante de la Octava Brigada del Ejército Nacional.

Según la investigación, también sería la encargada de elaborar, imprimir y distribuir propaganda alusiva a la organización, así como panfletos con contenido extorsivo e intimidatorio dirigidos a campesinos y ganaderos de la región.

Ampliar Cerrar

Durante la operación militar, realizada en una vivienda del corregimiento La Marina, vereda La Iberia, fueron incautados 78 cartuchos de diferentes calibres, cinco estopines, un proveedor para fusil, una granada, un uniforme camuflado tipo pixelado, material de intendencia, panfletos de carácter extorsivo y una agenda con el perfilamiento de fincas que presuntamente serían objeto de cobro de extorsiones.

Alias “La Gorda” deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares, así como por posibles conductas relacionadas con constreñimiento a la población civil y apoyo a grupo armado organizado.